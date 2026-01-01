Beschreibung

Lage Das Tufi Resort liegt rund 250 km östlich von Port Moresby und ist per Flugzeug in rund 60 Minuten erreichbar. Jeweils am Montag und Freitag gibt es eine Verbindung zwischen Port Moresby und Tufi, was einen Aufenthalt von 3 oder 4 Nächten voraussetzt. Die Gäste des Resorts werden vom Flughafen Tufi abgeholt. Das Hotel liegt in einer ruhigen Bucht in der Fjordlandschaft im Süden von Papua Neuguinea. In der Nähe des Hotels befindet sich ein wunderschönes Riff, dass sowohl tauchend als auch schnorchelnd entdeckt werden kann.

Angebot Das Resort verfügt über ein hervorragendes Restaurant, eine gemütliche Bar, einen Souvenirshop, eine Bibliothek und einen kleinen Pool mit Blick auf den darunter liegenden Fjord. Ebenfalls bietet es eine grosse Vielfalt an Taucherlebnissen von Tauchen in den Fjorden bis hin zu unbekannten Riffen und WW2-Wracks. Ausflüge per Kajak oder im Outrigger Boot, Wanderungen zum Vögel beobachten, Besuche von einheimischen Dörfern und vieles mehr kann auf Wunsch bei der Hotelrezeption organisiert werden.