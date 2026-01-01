Beschreibung

Lage Das Lissenung Island Resort liegt in der Nähe von Kavieng im Nordosten Papua Neuguineas. Der Inlandsflug von Port Moresby nach Kavieng dauert rund 1.5 Stunden. Am Flughafen Kavieng werden Sie abgeholt und in rund 30 Minuten mit dem Auto und dem Boot zum Lissenung Island Resort gefahren.

Angebot Im Haupthaus, «Haus Win», konsumieren Sie kalte Getränke und köstliche Mahlzeiten mit den Füssen im Sand. Frische Meeresfrüchte wie Fisch, Krabben und Hummer stehen auf der täglich wechselnden Speisekarte ganz oben. Die Gäste essen gemeinsam an einem langen, schön dekorierten Tisch. Es werden täglich Bootsausflüge zu den Aussenriffen, Steilwänden und Wracks mit maximal drei Tauchgängen pro Tag angeboten. Reichlich Gelegenheit zum Schnorcheln bietet das wunderschöne Reef, welches 2/3 der Insel umgibt. Nebst Surf Ausflügen werden auch Ausflüge auf Neuirland und in nahe gelegene Dörfer angeboten.