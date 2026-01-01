Tamanu on The Beach
Port Vila
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt umgeben vom schimmernden Sand, den sich wiegenden Palmen und dem kristallklaren Blau des Ozeans, nur 20 Minuten von Port Vila entfernt.
Angebot
Das Strandrestaurant mit Panoramablick auf den Ozean ist bekannt für sein hervorragendes Essen und seinen erstklassigen Service. Ob Sie sich mit einer Aromatherapie Massage verwöhnen lasen oder sich einem Tamanu Ritual hingeben möchten, der Spa Bereich hilft, den Körper und Geist zu entspannen. Ein Kids Club, ein Swimmingpool sowie ein Spielzimmer im Innen- und ein Spielplatz im Aussenbereich sorgen für Unterhaltung bei den jüngeren Gästen. Wöchentliche Feuershows, geführte Markttouren und Live-Musik warten direkt vor Ihrer Tür auf Sie – die Hotelangestellten helfen gerne bei der Organisation.
Zimmer
Alle 15 Villen sind in hellen Farben gehalten und verfügen über eine Klimaanlage, einen Deckenventilator, ein Freiluft Badezimmer, einen Haartrockner, einen Fernseher, einen Safe, einen Kühlschrank, eine Tee-/Kaffeestation und einen Balkon mit Liegen und einer Hängematte. Je nach Kategorie liegt die Villa im hinteren Teil des Geländes oder direkt am Strand. Die Beach Front Villen, Beach Front Plunge Pool Villen und die Plunge Pool Villen mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmern verfügen alle über eine grosse separate Badewanne. Die Plunge Pool Villen verfügen zudem über einen Plunge Pool.
Preis auf Anfrage
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