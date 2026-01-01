Beschreibung

Lage Das Hotel liegt umgeben vom schimmernden Sand, den sich wiegenden Palmen und dem kristallklaren Blau des Ozeans, nur 20 Minuten von Port Vila entfernt.

Angebot Das Strandrestaurant mit Panoramablick auf den Ozean ist bekannt für sein hervorragendes Essen und seinen erstklassigen Service. Ob Sie sich mit einer Aromatherapie Massage verwöhnen lasen oder sich einem Tamanu Ritual hingeben möchten, der Spa Bereich hilft, den Körper und Geist zu entspannen. Ein Kids Club, ein Swimmingpool sowie ein Spielzimmer im Innen- und ein Spielplatz im Aussenbereich sorgen für Unterhaltung bei den jüngeren Gästen. Wöchentliche Feuershows, geführte Markttouren und Live-Musik warten direkt vor Ihrer Tür auf Sie – die Hotelangestellten helfen gerne bei der Organisation.