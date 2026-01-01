Ratua Island Resort & Spa
Ratua Island
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt auf einer eigenen kleinen Insel, am südöstlichen Ende von Espiritu Santo. Der Flug von Port Vila nach Luganville auf Espiritu Santo dauert rund 1 Stunde. Der anschliessende Transfer vom Flughafen in Luganville zum Resort dauert 30 Minuten und wird durch die inseleigene Motoryacht durchgeführt. Diese erstklassige Unterkunft ist umgeben von 59 Hektaren tropischem Garten und Sandstränden.
Angebot
Das Resort verfügt über ein Restaurant mit ausgezeichnetem Essen, einen Yacht- Club und bietet viele Aktivitäten. Im Vanuatu Spa, welcher über dem Wasser erbaut ist, werden Sie mit Ölen aus dem pazifischen Paradies verwöhnt.
Zimmer
Die 18 Villen sind unterschiedlich gross, unterschiedlich eingerichtet und bieten allen erdenklichen Komfort. Sie sind unter anderem mit einem Deckenventilator, einem Safe, einer Tee-/ Kaffeestation sowie einer Minibar ausgestattet. Entscheiden Sie sich für die Giraffen Villa welche 3 Meter über dem Boden errichtet wurde oder die Starfish oder Turtle Luxury Zelte welche auf einem Holzdeck errichtet sind oder weitere Villen mit den verschiedensten Tiernamen.
Perfekt für die etwas anderen Flitterwochen ist die Villa mit 3 Schlafzimmern auf der privaten Mamasa Insel, welche nur 5 Minuten per Speedboot vom Resort entfernt liegt und den Gästen inmitten einer üppigen Vegetation und zuckerweissen Stränden viel Privatsphäre bietet.
Preis auf Anfrage
Loading map...