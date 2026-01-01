Die 18 Villen sind unterschiedlich gross, unterschiedlich eingerichtet und bieten allen erdenklichen Komfort. Sie sind unter anderem mit einem Deckenventilator, einem Safe, einer Tee-/ Kaffeestation sowie einer Minibar ausgestattet. Entscheiden Sie sich für die Giraffen Villa welche 3 Meter über dem Boden errichtet wurde oder die Starfish oder Turtle Luxury Zelte welche auf einem Holzdeck errichtet sind oder weitere Villen mit den verschiedensten Tiernamen.

Perfekt für die etwas anderen Flitterwochen ist die Villa mit 3 Schlafzimmern auf der privaten Mamasa Insel, welche nur 5 Minuten per Speedboot vom Resort entfernt liegt und den Gästen inmitten einer üppigen Vegetation und zuckerweissen Stränden viel Privatsphäre bietet.