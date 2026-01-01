Das Resort verfügt über ein A la Carte Restaurant und eine Bar, in denen hervorragende Gerichte mit frischen Zutaten aus der Region zum Frühstück-, Mittag-, und Abendessen serviert werden. Im Moyyan Massagezentrum können die Gäste entspannen. Schnorchel Ausrüstungen, Kajaks, Stand Up Paddle Boards sowie Fahrräder können kostenlos benutzt werden. Kostenloses WLAN ist im ganzen Resort verfügbar.

Das Luxury Garden Plunge Fare liegt im Garten mit einem kleinen Swimmingpool. Das Luxury Beachfront Fare, das Beachfront Fare und das Oceanfront Fare liegen am Strand und haben eine kleine Terrasse vor dem Bungalow. Die Superior & Executive Suiten liegen im Garten oder unmittelbar am Strand. Die Superior Suite brillieren mit einem zusätzlichen Wohnbereich und eine freistehende Badewanne. Die Beachfront Executive Suiten brillieren mit einem Infinity Pool. Alle Zimmer sind mit einer Klimaanlage und einem Deckenventilator sowie einer Tee- und Kaffeestation, einem Safe und einem kleinen Kühlschrank ausgestattet.