Beschreibung

Lage Die Unterkunft befindet sich auf der Halbinsel Eratap. In nur 30 Fahrminuten ist der Flughafen und in 20 Fahrminuten das Stadtzentrum von Port Vila erreichbar. Durch die Halbinsel natürlich getrennt bietet das Resort einen direkten Zugang zu den Wellen oder dem ruhigen Wasser.

Angebot Das Resort bietet die kostenfreie Nutzung von WLAN, Kajaks, Stand Up Paddle Boards, Surfboards, Fahrrädern und vom Boccia Platz. Es gibt ausserdem ein Day Spa, ein Restaurant, eine Loungebar ein Fitnessraum, einen Tennisplatz, einen kleinen Laden und einen Pool. Die Korallen- und Fischvielfalt rund um das Resort ist direkt vom Strand aus zugänglich oder mit den beiden kostenlosen Booten vom Resort.