Reef Resort
Kapa Island
Beschreibung
Lage
Das Reef Resort liegt auf Vava’u, rund eine Flugstunde nördlich von Nuku’alofa. Vom Flughafen dauert der Transfer nach Neiafu, der Hauptstadt von Vava’u, rund 30 Fahrminuten. Von hier erfolgt der viertelstündige Bootstransfer zum Reef Resort.
Angebot
Ein Restaurant mit exquisiter Küche verwöhnt die Gäste mit einem täglich wechselnden Menü aus frischen Produkten vom lokalen Markt. Am Nachmittag werden auf dem Sonnendeck frisch gebackener Kuchen und Kaffee serviert und Getränke und Cocktails werden an der Bar ausgeschenkt. Kajaks, Stand Up Paddle Boards, Windsurfbretter, Schnorchel Ausrüstungen, Hobie Cat Catamarane, traditionelle Outrigger Boote sowie Bootsfahrten zum Talihau Beach und zum Japanes Coral Garden sind im Preis inbegriffen.
Da beim Hotel direkt nur ein kleiner Strand liegt, können die Gäste des Resorts einen Spaziergang von rund 30 Minuten unternehmen, um den schönen einsamen Strand auf der anderen Seite der Insel zu erreichen. Vom Resort aus können Ausflüge zum Schnorcheln, Tauchen und für Walbeobachtungen unternommen werden. WLAN ist bis zu 1 GB kostenlos.
Zimmer
2 Deluxe Bungalows liegen direkt am ruhigen Strand und 2 weitere Deluxe Bungalows liegen auf dem Hügel unter Palmen. Sie alle bieten einen fantastischen Blick auf die türkisfarbene Lagune und bieten viel Privatsphäre. Alle Bungalows verfügen über einen Deckenventilator, einen Kühlschrank, einen Teekocher ein grosszügiges Badezimmer und eine Veranda. Die Honeymoon Fale verfügt nebst 2 Schlafzimmern zusätzlich noch über eine grössere Veranda.
Preis auf Anfrage
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