Ein Restaurant mit exquisiter Küche verwöhnt die Gäste mit einem täglich wechselnden Menü aus frischen Produkten vom lokalen Markt. Am Nachmittag werden auf dem Sonnendeck frisch gebackener Kuchen und Kaffee serviert und Getränke und Cocktails werden an der Bar ausgeschenkt. Kajaks, Stand Up Paddle Boards, Windsurfbretter, Schnorchel Ausrüstungen, Hobie Cat Catamarane, traditionelle Outrigger Boote sowie Bootsfahrten zum Talihau Beach und zum Japanes Coral Garden sind im Preis inbegriffen.

Da beim Hotel direkt nur ein kleiner Strand liegt, können die Gäste des Resorts einen Spaziergang von rund 30 Minuten unternehmen, um den schönen einsamen Strand auf der anderen Seite der Insel zu erreichen. Vom Resort aus können Ausflüge zum Schnorcheln, Tauchen und für Walbeobachtungen unternommen werden. WLAN ist bis zu 1 GB kostenlos.