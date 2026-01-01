Begegnung mit Papua Neuguinea ab Port Moresby

1 . Tag Port Moresby – Goroka Nach einem leichten Frühstück am Flughafen erfolgt der Flug nach Goroka, dem Tor zur Highlands-Region. Sie besuchen ein Asaro- Stammesdorf und erleben die beeindruckende Aufführung der Asaro Mudmen.

2 . Tag Goroka Show Schlendern Sie zwischen den Künstlern, während diese sich mit ausgefallenen Kopfbedeckungen, Federn, Muscheln, Blättern und Körperbemalungen auf das Event vorbereiten. Eine wunderbare Gelegenheit für Interaktionen und Fotos. Dann beginnt die unbeschreibliche Show mit hunderten Tänzern, Gesang und rhythmischen Trommelklängen. Nach dem Mittagessen geniessen Sie die Aussicht von der University of Goroka auf das Goroka Valley.

3 . Tag Gorka Show Am zweiten Tag der Goroka Show tauchen Sie nochmals in die vielfältige und reiche Kultur ein. Später besuchen Sie das örtliche Museum wo Sie mehr über die Geschichte und Kultur von Papua Neuguinea erfahren. Bei einer Gesprächsrunde können Sie Ihr Verständnis erweitern und Fragen stellen.

4 . Tag Gorka – Mount Hagen Von Goroka reisen Sie mit dem Bus, mit beeindruckender Aussicht, über den Daulo Pass nach Kagai. Im kleinen Dorf des Kuman Stammes nehmen Sie das Mittagessen mit einer atemberaubenden Aussicht ein. Durch das berühmte Waghi Tal erreichen Sie später Mount Hagen.

5 . Tag Mount Hagen (Melpa Village) Im Dorf Melpa präsentieren Ihnen die Melpa Frauen in ihren traditionellen Bilas einen Sing Sing. Sie lernen die Mitglieder kennen und können sich austauschen und Fotos machen. Nach dem Mittagessen im Dorf geniessen Sie einen Rundgang, bei welchem Sie etwas über die lokale Kultur und Lebensweise in den Highlands erfahren.

6-7 . Tag Mount Hagen – Simbai Sie fliegen nach Simbai im Herzen der Bismarck Bergkette. Vom Flugplatz wandern Sie 45 Minuten zum authentischen Gästehaus im Dorf und werden Zeuge von Initiation-, Schweineschlachtungen- und Brautpreiszeremonien sowie Tänzen. Die Kalam Feierlichkeiten zur Initiation der Dorfjungen dauern die nächsten 24 Stunden an. Besuchen Sie die umliegende Gegend und erfahren Sie mehr über das Volk und die Kultur.

8 . Tag Simbai – Sepik River Sie fliegen zum Sepik Fluss, wo Sie anschliessend in einem motorisierten Einbaum etwa 4 Stunden flussabwärts zum Dorf Kanganamun, im Herzen des Sepik, reisen. Es ist die Heimat der berühmten Krokodilmänner der Yatmul-Ethnie, welche während der Initiationsriten rituell rasiert werden, um einem Krokodil zu ähneln. Das Spirit House des Dorfes ist voller Stammeskunst und Kultur. Nach dem Dorfrundgang fahren Sie weiter den Fluss entlang zu Ihrer Unterkunft, dem Sepik Gästehaus.

9 . Tag Sepik River Heute dringen Sie tief in das Flussgebiet zu den riesigen Chambri Seen ein. Sie besuchen im Dorf Kirimbit das Spirit House, in welchem Dorfpolitik und Angelegenheiten seit Generationen besprochen werden. Mit dem Kanu fahren Sie zum Dorf Aibom, dem einzigen Ort in der Gegend wo Töpferware hergestellt wird. Zurück im Spirit House in Kanganamun verbringen Sie Zeit mit den Männern, die Ihnen einige ihrer Legenden und Geschichten erzählend, singend und mit der Zauberflöte wiedergeben.

10 . Tag Sepik River Im Dorf Palembe werden einige der schönsten Kunstwerke des Sepik hergestellt. Anschliessend verbringen Sie Zeit mit den Frauen beim Fischen und Sago kochen, ihren Grundnahrungsmitteln. Erfahren Sie beim Plaudern mit den Frauen mehr über ihr Leben am Fluss.

11 . Tag Sepik River – Port Moresby Mit dem motorisierten Kanu und dem Bus reisen Sie nach Wewak. Nach dem Mittagessen folgt der Flug nach Port Moresby. Sie treffen eine Journalistin aus Papua Neuguinea für ein offenes Gespräch über die heutigen Probleme und Herausforderungen, mit denen Papua Neuguinea konfrontiert ist. Nach dem Abendessen geniessen Sie einen freien Abend.

12 . Tag Port Moresby Sie besuchen den Nature Park, welcher die Pflanzen und Tiere des Landes umfasst sowie das Nationalmuseum mit seiner Sammlung historischer Masken und Artefakte, bevor die Reise mit dem Transfer zum Flughafen endet.