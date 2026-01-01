Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt am Strand von Anse Vata. Etwa 10 Gehminuten vom Hotel entfernt befindet sich das Stadtzentrum sowie das Tjbaou Kulturzentrum und ein Golfplatz. Bis zum Flughafen sind es rund 40 Fahrminuten.

Angebot Entdecken Sie 2 Restaurants, das «La Pirogue» und das «L’Escale» sowie 3 Bars, die «l’Escale», die «le Warai» und die Poolbar. Der Aquatonic-Pool ist ein luxuriöses 32°C bis 34°C warmes Spa-Becken, das für Entspannung, Wohlbefinden und Fitness konzipiert wurde. Der Spa Bereich bieten eine breite Palette von Massagen, Körper- und Gesichtsbehandlungen. Die Gäste können kostenlos das Fitnesscenter, den Swimmingpool mit Swim Up Bar und Badetüchern, einen Tennisplatz und WLAN nutzen. Zum angrenzenden Casino gibt es einen direkten Zugang.