Hotel Chateau Royal
Nouméa
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt am Strand von Anse Vata. Etwa 10 Gehminuten vom Hotel entfernt befindet sich das Stadtzentrum sowie das Tjbaou Kulturzentrum und ein Golfplatz. Bis zum Flughafen sind es rund 40 Fahrminuten.
Angebot
Entdecken Sie 2 Restaurants, das «La Pirogue» und das «L’Escale» sowie 3 Bars, die «l’Escale», die «le Warai» und die Poolbar. Der Aquatonic-Pool ist ein luxuriöses 32°C bis 34°C warmes Spa-Becken, das für Entspannung, Wohlbefinden und Fitness konzipiert wurde. Der Spa Bereich bieten eine breite Palette von Massagen, Körper- und Gesichtsbehandlungen. Die Gäste können kostenlos das Fitnesscenter, den Swimmingpool mit Swim Up Bar und Badetüchern, einen Tennisplatz und WLAN nutzen. Zum angrenzenden Casino gibt es einen direkten Zugang.
Zimmer
Das Hotel bietet 110 Suiten mit 1 Schlafzimmer in den Kategorien Standard mit Gartensicht, Superior mit seitlichem Meerblick und Prestige mit Meerblick an. Suiten in der Kategorie Superior oder Prestige werden auch mit 2 Schlafzimmern angeboten. Alle Suiten verfügen über eine Klimaanlage, einen Fernseher, einen Safe, einen Haartrockner eine voll ausgestattete Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Balkon. Ausnahme bilden die Suiten im ersten Stock, welche keinen Balkon haben.
Preis auf Anfrage
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