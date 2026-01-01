Beauty of New Caledonia ab Nouméa

1 . Tag Ankunft Nouméa Nach der Ankunft am Flughafen Tontouta in Nouméa werden Sie von einem Privattransfer erwartet und zu Ihrem Hotel gefahren.

2 . Tag Amedee Island Nach der Abholung im Hotel erfolgt eine 45-minütige Fährüberfahrt zur Insel Amedee, wo Sie den Tag am weissen Sandstrand mit Strandkörben verbringen. Sie haben Zeit zum Baden, um mit dem Glasbodenboot zu fahren (30 Minuten), das weltweit kleinste Postamt zu besuchen, ein exotisches Mittagsbuffet mit Weinen zu geniessen und die berühmte Inseltanzshow mit «Feuer-» und «Tamure» zu bestaunen, bevor es mit der Fähre zurück ins Hotel geht.

3 . Tag Nouméa – Bourail (ca. 180 km) Um 09:30 Uhr nehmen Sie Ihren Mietwagen bei Ihrem Hotel entgegen. Danach beginnen Sie Ihre Rundreise auf Grande Terre. Als erstes passieren Sie Boulouparis wo Sie die Niaouli Destillerie besuchen können. In Foa empfehlen wir nebst der Mittagspause einen kurzen Halt beim öffentlichen Garten im Zentrum mit Skulpturen von lokalen Künstlern. In Moindou kann das Fort Terremba besucht werden, um mehr über die Lebensbedingungen der Gefangenen zu erfahren. Der Strand von Roche Percée ist berühmt für seinen «Bourail Fellow» – einen Felsen, der durch Erosion die Form eines Männerkopfes angenommen hat.

4 . Tag Bourail Geniessen Sie heute den Strand Poé. Windsurfen, Stand Up Paddel Boarden, Kajaken, Wanderungen oder eine Runde Golf auf dem 18 Loch Platz vom Sheraton Deva Resort sind nur ein paar Unternehmungen.

5 . Tag Bourail – Koné (ca. 125 km) Auf der Weiterfahrt nach Koné sehen Sie in den umgebenden Bergen Spuren des Nickelabbaus. Koné ist die wichtigste Stadt der Nordprovinz und der Ausgangspunkt für die Koné-Tiwaka Strasse, welche an die Ostküste führt.

6 . Tag Koné – Hienghène (ca. 125 km) Quer über die Insel geht es heute durch schöne Landschaften an die Ostküste, welche für Ihre schwarzen erodierten Kalksteinfelsen bekannt ist. Sehen Sie die berühmte Henne und die Sphinx des Aussichtspunktes. Die Felsen von Lindéralique besuchen Sie am Nachmittag während einer 2-stündigen Bootsfahrt.

7 . Tag Hienghène Heute werden Sie begleiten von einem Stammesmitglied einen tieferen Einblick in die Kultur der Ureinwohner gewinnen. Sie sehen eine traditionelle Stammeshütte, trinken lokalen Kaffee, nehmen das Mittagessen bei einem Stammesmitglied ein, fahren entlang der Küste von Hienghène und sehen die Linderalique- Felsen. Sie bewundern Holzkunst im Kulturzentrum und nehmen an einem traditionellen Workshop teil, bei dem Sie sich im Kokosnussblätter flechten und im Nestgiessen versuchen. Vorbei an der Missionskirche kehren Sie zum Hotel zurück.

8 . Tag Hienghène – Farino (ca. 280 km) Sie verlassen Hienghène in Richtung Sarraméa und stoppen in Poindimié bei den schönen Stränden. Die kurvenreiche Strasse bietet abwechslungsreiche, neukaledonische Landschaften, darunter Kokosnusshaine in Poerihouen und bewaldete Berge, die ins Meer stürzen. Rote Gipfel, ein Ergebnis des Nickelabbaus, vervollständigen die Szenerie.

9 . Tag Farino – Nouméa (ca. 125 km) Am Great Fern Park mit seinen zwischen 400 m und 700 m hohen Gipfeln führt die heutige Etappe vorbei. Ausser am Dienstag, wenn der Park geschlossen ist, lohnt sich ein Besuch um die 500 Pflanzenarten, davon 70% endemisch, zu bewundern. Der Park beherbergt auch viele einheimische Vögel wie den Cagou, den Noutou, den Caledonian Warbler und die grüne Taube. Anschliessend folgen Sie der Strasse zurück nach Nouméa wo Sie Ihren Mietwagen im Hotel abgeben.

10 . Tag Nouméa Sie werden von einem Privattransfer zum Flughafen gefahren, wo Sie Ihre Rück- oder Weiterreise antreten.