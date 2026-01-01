Le Méridien Nouméa Resort & Spa
Nouméa
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich direkt am Strand von Anse Vata. Etwa zehn Gehminuten vom Hotel entfernt befinden sich das Stadtzentrum sowie das Tjibaou Kulturzentrum und ein Golfplatz. Zum Flughafen sind es rund 40 Fahrminuten.
Angebot
Geniessen Sie ein entspanntes Bad im Pool des Resorts, eine verjüngende Behandlung im «Deep Nature» Spa, Schnorcheln Sie am Korallenriff oder lesen Sie ein Buch am Strand. Probieren Sie die Aromen Neukaledoniens in einem der drei Restaurants und zwei Bars, darunter das «Le Fare» Restaurant mit Lounge direkt am Strand. Ein Infinity Swimmingpool mit Sonnenliegen sowie ein Fitnessraum gehören ebenfalls zur Ausstattung. Das WLAN kann kostenlos genutzt werden.
Zimmer
Die Standardzimmer und Suiten mit 1 Schlafzimmer blicken entweder auf den Garten oder auf die Lagune. Die Large Suiten und die Presidential Suite blicken beide auf das Meer, während die Suiten mit 2 Schlafzimmern auf den Garten blickt. Alle Zimmer und Suiten bieten die üblichen Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage, ein geräumiges Badezimmer mit Dusche und Badewanne, einen Haartrockner, einen Safe, eine Tee-/Kaffeestation, einen Kühlschrank, einen Fernseher sowie einen Balkon mit einem atemberaubenden Blick auf den Garten oder die Lagune.
Die Suiten mit 1 Schlafzimmer sind unterschiedlich ausgestattet und können zusätzlich über eine Essecke, ein separates Wohnzimmer, einen begehbaren Kleiderschrank oder eine Küche verfügen. Die Suiten mit 2 Schlafzimmern verfügen über 2 Badezimmer und 2 Balkone.
Preis auf Anfrage
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