Die Standardzimmer und Suiten mit 1 Schlafzimmer blicken entweder auf den Garten oder auf die Lagune. Die Large Suiten und die Presidential Suite blicken beide auf das Meer, während die Suiten mit 2 Schlafzimmern auf den Garten blickt. Alle Zimmer und Suiten bieten die üblichen Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage, ein geräumiges Badezimmer mit Dusche und Badewanne, einen Haartrockner, einen Safe, eine Tee-/Kaffeestation, einen Kühlschrank, einen Fernseher sowie einen Balkon mit einem atemberaubenden Blick auf den Garten oder die Lagune.

Die Suiten mit 1 Schlafzimmer sind unterschiedlich ausgestattet und können zusätzlich über eine Essecke, ein separates Wohnzimmer, einen begehbaren Kleiderschrank oder eine Küche verfügen. Die Suiten mit 2 Schlafzimmern verfügen über 2 Badezimmer und 2 Balkone.