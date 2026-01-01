Fafa Island Resort
Nuku'alofa
Beschreibung
Lage
Das Fafa Island Resort liegt auf einer kleinen, palmengesäumten Koralleninsel, rund 30 Minuten per Boot vor der Küste Nuku’alofas. Die Gäste werden nach Ankunft am Flughafen erwartet und zum Hafen gefahren. Die Insel beheimatet lediglich das Fafa Island Resort, entsprechend stehen die traumhaften langen Sandstrände nur den Gästen des Resorts zur Verfügung.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein gemütliches Restaurant und eine Bar, von welchen sich ein toller Ausblick auf die Lagune bietet. Kajaks und Schnorchel Ausrüstungen stehen den Gästen kostenlos zur Verfügung. Schnorchel- und Inseltouren werden vor Ort gegen Gebühr angeboten. Einmal pro Woche findet ein BBQ mit tongaischen und internationalen Spezialitäten, gefolgt von einer traditionellen Tanzshow, statt.
Zimmer
Die Mehrheit der 7 Superior Fales verfügen über einen zusätzlichen Raum und eigenen sich für Familien mit Kindern. Die Mehrheit der 4 Deluxe Fales sind über eine Veranda mit einem Nebenhaus verbunden und ideal für Paare, welche zusammen reisen. Sie sind grösser und exklusiver ausgestattet und verfügen über eine Sitzecke. Alle Fales sind direkt am Strand erbaut und liegen weit auseinander, um eine grösstmögliche Privatsphäre zu gewährleisten.
Jedes Bungalow hat, einen Deckenventilator, einen Kühlschrank, ein halboffenes Badezimmer mit einer Dusche im Blumengarten, eine eigene Terrasse mit Hängematte und zwei Sonnenliegen am Strand. Besonders geräumig sind die Honeymoon Fales. Eines hat ein grosses Schlafpodest im Erdgeschoss plus ein grosses Bett im Galeriegeschoss, das andere hat das Bett in einem besonderen Fale.
Preis auf Anfrage
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