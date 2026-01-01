Die Mehrheit der 7 Superior Fales verfügen über einen zusätzlichen Raum und eigenen sich für Familien mit Kindern. Die Mehrheit der 4 Deluxe Fales sind über eine Veranda mit einem Nebenhaus verbunden und ideal für Paare, welche zusammen reisen. Sie sind grösser und exklusiver ausgestattet und verfügen über eine Sitzecke. Alle Fales sind direkt am Strand erbaut und liegen weit auseinander, um eine grösstmögliche Privatsphäre zu gewährleisten.

Jedes Bungalow hat, einen Deckenventilator, einen Kühlschrank, ein halboffenes Badezimmer mit einer Dusche im Blumengarten, eine eigene Terrasse mit Hängematte und zwei Sonnenliegen am Strand. Besonders geräumig sind die Honeymoon Fales. Eines hat ein grosses Schlafpodest im Erdgeschoss plus ein grosses Bett im Galeriegeschoss, das andere hat das Bett in einem besonderen Fale.