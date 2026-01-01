Das Sandy Beach Resort verfügt über die perfekte Grundlage zur Entspannung. Das hoteleigene Restaurant mit Bar serviert täglich wechselnde, frische Spezialitäten. Auf Voranmeldung kann auch im Schwesternhotel, der Matafonua Lodge, diniert werden. Besonders Schnorchler, Taucher und Kiteboarder kommen hier auf ihre Kosten, da täglich Ausflüge in die Lagune angeboten werden. Zwischen Juli und September werden zudem Touren zur Walbeobachtung und zum Schwimmen mit Buckelwalen organisiert. Im Hauptgebäude gibt es kostenloses WLAN, eine Bibliothek und ein Souvenirladen. Die Gäste können Kajaks und Fahrräder kostenlos nutzen.