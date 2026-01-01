Sandy Beach Resort
Foa
Beschreibung
Lage
Das Sandy Beach Resort liegt 45 Flugminuten von Nuku’alofa entfernt, an einem traumhaften Sandstrand. Der Transfer vom Flughafen Ha’apai zum Resort dauert ungefähr 20 Minuten.
Angebot
Das Sandy Beach Resort verfügt über die perfekte Grundlage zur Entspannung. Das hoteleigene Restaurant mit Bar serviert täglich wechselnde, frische Spezialitäten. Auf Voranmeldung kann auch im Schwesternhotel, der Matafonua Lodge, diniert werden. Besonders Schnorchler, Taucher und Kiteboarder kommen hier auf ihre Kosten, da täglich Ausflüge in die Lagune angeboten werden. Zwischen Juli und September werden zudem Touren zur Walbeobachtung und zum Schwimmen mit Buckelwalen organisiert. Im Hauptgebäude gibt es kostenloses WLAN, eine Bibliothek und ein Souvenirladen. Die Gäste können Kajaks und Fahrräder kostenlos nutzen.
Zimmer
Die 12 Fale verfügen über eine einfache, aber zweckmässige Einrichtung und bieten einen Deckenventilator, eine Tee-/Kaffeestation und eine Terrasse. Die Fales sind entlang eines langen Sandstrands erbaut und bieten alle eine tolle Sicht auf das Meer und die Sonnenuntergänge.
Preis auf Anfrage
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