Island Hopping Cook Islands ab Rarotonga

Am 2. Tag ist eine Muri Lagoon Cruise vorgesehen. Mit dem Glasbodenboot entdecken Sie die Unterwasserwelt der wunderschönen Muri Lagoon. Die Insel Rarotonga ist ein einzigartiger Ort, um zu geniessen. Entspannen Sie am am Strand oder machen Sie einen Ausfluge ins Landesinnere. Es gibt auch verschiedene Schnorchel Ausflüge mit dem Boot oder schnorcheln Sie gerade vom Ufer aus. Die Insel lässt sich mit Fahrrädern oder einem Scooter umrunden.