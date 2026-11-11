Island Hopping Cook Islands ab Rarotonga
Reisedaten
- täglich
Island Hopping Cook Islands ab Rarotonga
ab CHF 2425.– / pro Person
ab/bis Rarotonga
Highlights:
- Sie erleben die Polynesische Kultur hautnah
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
. Tag Reisetag
1. Tag Rarotonga
Ankunft in Rarotonga und Transfer zu Ihrer Unterkunft.
2.–4. Tag Rarotonga
Am 2. Tag ist eine Muri Lagoon Cruise vorgesehen. Mit dem Glasbodenboot entdecken Sie die Unterwasserwelt der wunderschönen Muri Lagoon. Die Insel Rarotonga ist ein einzigartiger Ort, um zu geniessen. Entspannen Sie am am Strand oder machen Sie einen Ausfluge ins Landesinnere. Es gibt auch verschiedene Schnorchel Ausflüge mit dem Boot oder schnorcheln Sie gerade vom Ufer aus. Die Insel lässt sich mit Fahrrädern oder einem Scooter umrunden.
5. Tag Rarotonga – Aitutaki
Transfer zum Flughafen von Rarotonga und Flug von ca. 50 Minuten auf die Insel Aitutaki. Anschliessend Transfer zu Ihrem Hotel.
6.–7. Tag Aitutaki
Aufenthalt auf der paradiesischen Insel mit den wunderbaren weissen Sandstränden und dem türkisblauen Wasser. Bei Aitutaki können Sie ausgezeichnet schnorcheln und die Unterwasserwelt erkunden. Geniessen Sie eine Lagoon Cruise durch die kleinen Inseln und nach One Foot Island. Von der Luft aus gesehen ähnelt diese Insel einem grossen Fussabdruck mitten im blauen Ozean.
8. Tag Aitutaki – Rarotonga
Transfer zum Flughafen von Aitutaki und Flug nach Rarotonga, wo die paradiesische Woche auf den Cook Islands endet. Weiterflug oder Rückflug nach Ihrem individuellen Programm.
Ihre Vorteile
- Individuelles Reisen in
vorreservierten Unterkünften
- 4 Übernachtungen auf Rarotonga, 3 Übernachtungen auf Aitutaki
- Alle Transfers ab/bis Flughafen
- Ausflug mit dem Glasbodenboot auf Rarotonga
- Ausflug auf die One Foot Island ab Aitutaki
- Täglich Frühstück
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
- Nicht erwähnte Ausflüge
- Persönliche Ausgaben
- Dies ist einen individuelle Rundreise, die Sie individuell Ihren Wünschen anpassen können.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 2425.– / pro Person