Samoa auf eigene Faust ab Flughafen Faleolo

1 . Tag Faleolo Airport – Mulifanua (Upolu) Nach Ihrer Ankunft am internationalen Flughafen von Faleolo werden Sie nach der Gepäckausgabe und dem Zoll von unserer Lokalagentur erwartet und Sie erhalten Ihre detaillierten Reiseunterlagen. Anschliessend werden Sie per Transferfahrzeug zu Ihrem Hotel, dem Sheraton Samoa Beach Resort gefahren. Sollten Sie am Morgen oder frühen Nachmittag landen, bleibt Zeit, um sich am Pool in der schönen Hotelanlage oder am weissen Sandstrand zu entspannen.

2 . Tag Mulifanua – Fähre Mulifanua (Upolu) & Fähre Salelologa – Fagamalo (Savai’i) (50 km) In Hotel übernehmen Sie heute Morgen Ihren Mietwagen für die nächsten Tage. Auf Samoa ist das Mitführen eines samoanischen Führerausweises Pflicht. Sie können Ihren samoanischen Führerausweis bei der Vermietung lösen. Dieser ist für den gesamten Aufenthalt gültig und kostet ca. SAT 21 pro Person (bar vor Ort zahlbar). Nach der Übernahme Ihres Mietfahrzeuges fahren Sie zum Fährterminal in Mulifanua. Hier checkenSie für die Fährüberfahrt zur Schwesterinsel Savai’i ein und geniessen die rund 75-minütige Fahrt auf der «Lady Samoa III». In Salelologa auf Savai’i angekommen, fahren Sie in Richtung Norden. Unterwegs können Sie bei den versteinerten Lavafeldern einen Stopp einlegen. Während eines grossen Vulkanausbruchs wurde ein Dorf komplett unter der Lava begraben und noch heute sind Gebäude des Dorfes inmitten des Lavafeldes erkennbar. Ihre heutige Unterkunft, das Le Lagoto, liegt direkt am Meer.

3 . Tag Savai'i (180 km) Am heutigen Tag empfehlen wir Ihnen eine Inselrundfahrt, da Savai’i nicht allzu gross ist. Besuchen Sie das Cape Mulinuu, das Kap, welches am westlichsten liegt und an welchem Sie den ersten Sonnenaufgang weltweit beobachten können. Von hier geht es weiter in Richtung Süden zu den Afu’Aau Wasserfällen. Via Salelologa kehren Sie zum Le Lagoto zurück.

4 . Tag Fagamalo – Fähre Salelologa (Savai’i) & Fähre Mulifanua – Aufaga (Upolu) (125 km) Sie fahren heute zurück nach Salelologa und setzen per Fähre wieder auf die Hauptinsel Upolu über. Nach Ankunft in Mulifanua fahren Sie entlang der südlichen Küste zum Seabreeze Resort, wo Sie die nächsten Nächte verbringen. Entspannen Sie am schönen Strand und geniessen Sie ein köstliches Nachtessen in Ihrer Unterkunft. Da die heutige Tagesetappe mit der Fährüberfahrt ziemlich lange ist, empfehlen wir an diesem Tag keine weiteren Besichtigungen.

5-6 . Tag Upolu Diese zwei Tage stehen ganz im Zeichen der Erkundung der Hauptinsel und der Entspannung. Wir empfehlen Ihnen, die Sehenswürdigkeiten rund um das Seabreeze Resort zu entdecken. Dazu gehören einige Wanderwege, das «To Sua Ocean Trench», eine türkisfarbene Lagune mit Zugang zum Meer inmitten einer Wiese liegend, sowie zahlreiche Wasserfälle. Selbstverständlich können Sie die Tage auch am schönen Strand geniessen oder einen Schnorchel Ausflug unternehmen.

7 . Tag Aufaga – Apia (55 km) Sie fahren heute quer über die Hauptinsel nach Apia. Sie passieren den höchsten Pass von Samoa, welcher für Schweizer Verhältnisse höchstens eine Bergstrasse ist, aber die Aussicht ist atemberaubend. Zudem befindet sich auf dem Weg zum höchsten Punkt des Passes ein Wasserfall. Unterwegs lohnt sich ein Stopp beim Theologischen Zentrum von Samoa, wo sich inmitten des Campus die Piula Cave befindet. Hier können Sie schnorcheln und die Fischvielfalt von Samoa in allen Formen und Farben erleben.

8 . Tag Apia - Faleolo Airport (35 km) Die heutige letzte kurze Etappe führt Sie entlang der Inselstrasse zum Internationalen Flughafen Faleolo wo Sie Ihren Mietwagen direkt am Flughafen zurückgeben und für Ihren Weiterflug einchecken. Sollten Sie an diesem Tag am späteren Nachmittag oder abends wegfliegen, so bleibt noch Zeit, um einen Spaziergang durch die kleine Stadt Apia zu machen, den Markt zu besuchen oder in ein Restaurant entlang der schönen Uferpromenade ein­zukehren.