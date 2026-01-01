Atiu Villas
Atiu
Beschreibung
Lage
Die Atiu Villas bieten eine ruhige und entspannende Umgebung, inmitten eines ausgedehnten tropischen Gartens. Sie liegen im Süden der Insel, rund 15 Fahrminuten vom Flughafen Atiu entfernt. Das nächste Dorf befindet sich rund 15 Gehminuten von den Atiu Villas entfernt.
Angebot
Die Atiu Villas sind schön in den umliegenden Garten eingebettet. Die Anlage verfügt über einen kleinen Swimmingpool und ein Restaurant mit Bar, welches von Montag bis Samstag geöffnet hat. Sportbegeisterten steht ein Tennisplatz zur Verfügung. Für die Erkundung der Insel können an der Hotelrezeption Fahrräder, Roller oder ein Auto gemietet werden.
Zimmer
Die einfachen Villen im Chalet-Stil sind fast ausschliesslich aus einheimischen Hölzern und Materialien hergestellt. Die Villen verfügen über unterschiedliche Bettenkonfigurationen, die zwei bis sechs Personen beherbergen können. Alle Villen sind sehr grosszügig eingerichtet und verfügen über eine grosse Terrasse mit Sitzmöglichkeiten sowie eine Küche. Jede Villa verfügt über einen gut gefüllten Kühlschrank und Vorratsschrank, so dass die Selbstverpflegung möglich ist.
Preis auf Anfrage
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