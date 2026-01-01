Beschreibung

Lage Die Atiu Villas bieten eine ruhige und entspannende Umgebung, inmitten eines ausgedehnten tropischen Gartens. Sie liegen im Süden der Insel, rund 15 Fahrminuten vom Flughafen Atiu entfernt. Das nächste Dorf befindet sich rund 15 Gehminuten von den Atiu Villas entfernt.

Angebot Die Atiu Villas sind schön in den umliegenden Garten eingebettet. Die Anlage verfügt über einen kleinen Swimmingpool und ein Restaurant mit Bar, welches von Montag bis Samstag geöffnet hat. Sportbegeisterten steht ein Tennisplatz zur Verfügung. Für die Erkundung der Insel können an der Hotelrezeption Fahrräder, Roller oder ein Auto gemietet werden.