Französisch-Polynesien Reisen

Traumurlaub in der Südsee

Faszination Südpazifik: Warum immer Südsee Reisen?

Man sollte meinen, dass die Zeiten der grossen Entdecker und Abenteurer längst vorbei ist. Dennoch übt die Südsee immer noch eine unglaubliche Faszination auf uns aus. Warum? Da sind zum einen Schiffsreisen: Lange Wochen oder Monate auf See, das hat auch heute noch etwas von Abenteuer. Wer sich auf den Spuren von Magellan oder Cook bewegt, von der Meuterei auf der Bounty gehört hat, der will mehr davon wissen. Wie Perlen liegen die Inseln in der Südsee: Im klaren, blauen Wasser verhalten sich Bora Bora, Tahiti, Rangiroa und die anderen Inseln friedlich und still. Jede der Inseln der Südsee hat ihre eigene Kultur entwickelt, bezaubert mit eigenen Geschichten, kulinarischen Highlights und natürlich der allgegenwärtigen, lächelnden Gelassenheit, die die Insulaner einfach nie ablegen.

Inselparadies auf Rundreisen entdecken

Die Inseln von Französisch-Polynesien sind allesamt gastfreundlich. Die Einheimischen leben vom Tourismus, sind menschenfreundlich und werden Sie verwöhnen. Und das ist in der Hauptstadt Papeete genauso wie auf den kleinen Riffinseln, in der Blauen Lagune von Rangiroa und auf Moorea. In Papeete unterhalten viele Hotelketten hier ein Haus, Sie werden von Reisebüros, Markthallen, Einkaufszentren und Bars sowie Diskotheken in den Städten begeistert sein. Wer Ruhe sucht, findet die ebenfalls: Kleine Dörfer und einsame Kirchen, versteckte Buchten und einsame Strände locken Erholungsuchende.

Französische Lebensart mit allen Annehmlichkeiten

Französisch-Polynesien ist bis heute stark von Frankreich geprägt: Hier wird Französisch gesprochen, Sie bezahlen mit dem Pazifischen Franc, und selbstverständlich gibt es einen festen Wechselkurs zum Euro. Sie finden die Marken und Geschäfte auf den Inseln, die Sie aus Frankreich kennen. Die Hektik und das geschäftige Leben, wie es in Frankreich und in anderen Ländern Europas normal ist, finden Sie hier jedoch nicht. Unter Palmen auf Huahine und auf Inseln wie Puka Puka ist der Alltag fern.

Kreuzfahrten in die Südsee? Aktiver Urlaub auf Napuka!

Natürlich können Sie Ihre Badeferien in der Südsee damit verbringen, am Strand zu liegen, ab und zu die Füsse ins kristallklare Wasser zu strecken und vielleicht noch eine Perlenfarm zu besichtigen. Sie können aber auch mehr aus Ihrem Urlaub machen! Im Meer ziehen Buckelwale vorbei, die schönsten Tauchspots der Welt erwarten Sie mit bunten, stark besiedelten Korallenriffen und Schiffswracks. Surfer kommen in der Brandung auf ihre Kosten, und sogar Schnorcheln am Strand lohnt – nicht zuletzt am Million Dollar Point. Auf der Ile aux Oiseaux gibt es genauso viel zu entdecken wie im Tikehau Atoll. Rundreisen bieten sich an – lassen Sie sich Ihr Programm von unseren Südsee Spezialisten zusammenstellen!