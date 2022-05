Fiji Reisen

Paradiesische Insellandschaft

Südlicher Pazifik pur

Fijis Hauptinseln sind Vanua Levu und Viti Levu, die beide mit einer atemberaubend schönen Natur gesegnet wurden. Auf diesen beiden Inseln geht es in der Regel sehr lebendig zu und Besucher werden sofort von der guten Laune der Inselbewohner angesteckt. Vor allem in Suva, der Hauptstadt der Fidji-Inseln, gibt es so einiges zu sehen. Denn diese kleine Metropole ist das gesellschaftliche und kulturelle Zentrum der insgesamt 332 Fiji-Inseln, von denen aber nur etwa 110 bewohnt sind.

Fiji Ferien voller Erlebnisse

Wenn Sie sich in Suva, der Hauptstadt der Fiji-Inseln aufhalten, sollten Sie unbedingt das bekannte und beliebte Fiji Museum besuchen. Auf eine interessante Art und Weise wird Ihnen an diesem Ort nämlich die bemerkenswerte Kultur der Region vorgestellt, sodass Sie sich in die Lebenswirklichkeit der Insulaner einfühlen können. Neben den beiden Hauptinseln sind für Besucher in erster Linie die vielen kleinen Resortinseln interessant. Freuen Sie sich auf ansprechende Orte wie Mamanuca oder Yasawa, die Ihnen alles bieten, was eine gelungene Südseereise ausmacht.

Rundreisen – eine individuelle Art, die Fiji-Inseln zu erkunden

Um die vielen sehenswerten Gegenden der Fiji-Inseln zu bereisen, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. So sind zum Beispiel Schiffsreisen sehr beliebt, da Sie auf diese Art mehrere Inseln besuchen können. Auf den Fiji-Inseln hat sich mit der Zeit eine eigene Vegetation gebildet, die sich durch einen hohen Artenreichtum auszeichnet. So gibt es sogar Tiere und Pflanzen, die nur in dem Archipel der Fijis vorkommen. Dies betrifft in erster Linie die Tierwelt der Inseln, zu der beispielsweise der einzigartige Fidschi-Kammleguan zählt. Der sehr dichte Regenwald auf den Fiji-Inseln ist ein attraktives Revier für ausgedehnte Wanderungen, auf denen Sie die Erhabenheit der Natur in diesem Teil der Welt ausgiebig geniessen können.

Ein Paradies für Geniesser

Egal, ob Sie die Fiji-Inseln im Rahmen von Schiffsreisen entdecken oder mit dem Mietwagen unterwegs sind, die atemberaubenden Landschaften der Region werden Sie nachhaltig begeistern. Wenn Sie sich ein möglichst umfassendes Bild von der Kultur und Lebensart der Fiji-Inseln machen möchten, ist ein Besuch der Stadt Nadi eine gute Idee. Der einladende Ort mit Flair verbindet Kultur mit einer beeindruckenden Natur. Besichtigen Sie den Hindu-Tempel und erleben Sie die faszinierende Orchideensammlung im Botanischen Garten.