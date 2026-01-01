1 . Tag Colonia del Sacramento Nach der Ankunft in Colonia werden Sie von Ihrer Reiseleitung am Hafen erwartet und zu Ihrem Hotel begleitet. Lernen Sie bei einer Stadtrundfahrt diese wunderschöne Kolonialstadt kennen. Gegründet von den Portugiesen und jahrelang umstritten zwischen den Kronen Spaniens und Portugals, ist die magische Geschichte Colonias noch immer intakt. Bei einem Spaziergang durch die charmanten Kopfsteinpflasterstrassen entdecken Sie die verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die Colonia del Sacramento so einmalig machen.

2 . Tag Colonia del Sacramento Der heutige Tag beginnt mit einem Transfer zur Bodega El Quinton, wo Sie die Weinberge und Olivenplantagen besichtigen mit anschliessender Wein- und Käseverkostung. Es geht weiter zur Käse-Farm la Vigna. Hier erfahren Sie mehr über die Herstellung von lokalem Käse und probieren einige der besten Käsesorten der Region. August und Lucila, die Besitzer von La Vigna, haben einen ganz besonderen Ort geschaffen, der auf Nachhaltigkeit und biologische Produktion setzt.

3 . Tag Colonia del Sacramento Nach dem Frühstück werden Sie rechtzeitig im Hotel abgeholt und zum Hafen gefahren.