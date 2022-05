Wer reist, sieht die Welt mit anderen Augen. Trekking in Peru bietet Ihnen die Möglichkeit, dieses wunderschöne Land zwischen dem Pazifik und Brasilien in all seiner kulturellen Tiefe und natürlichen Schönheit kennenzulernen. Ihre Peru Reisen führen Sie durch die Anden, entlang der Stätten der Inka bis nach Machu Picchu. Folgen Sie dem Inka-Weg, schnuppern Sie Höhenluft! Sie sollten allerdings etwas Kondition mitbringen, um die Strecken in der sauerstoffarmen, dünnen Luft bewältigen zu können. Ihr Peru Trekking wird von unseren Peru Spezialisten sorgfältig vorbereitet.