Osterinsel Reisen

Chile Reisen? Winzige Insel im grossen Blau!

Die Osterinsel befindet sich wirklich in einer seltsamen Lage: Sie ist so weit von Südamerika entfernt, dass Forscher immer wieder die Frage diskutieren, von wo aus die faszinierende Insel überhaupt besiedelt wurde. Kamen die ersten Siedler wirklich von den Küsten Südamerikas? Oder kamen sie vielleicht doch aus Südostasien? Politisch zu Chile gerechnet, gehört die Insel im Meer geographisch zur Südsee. Und das ist auch ganz logisch, wenn man den herrlichen Anakena Strand ansieht – wer würde sich da nicht in Polynesien wähnen? Lassen Sie sich von den Kolossen der Moai faszinieren, wenn Ihr Kreuzfahrtschiff vor dem Hanga Roa Hafen ankert und Sie dieses weit entfernte Enklave von Chile erkunden. Die Osterinsel Hotels laden ein!