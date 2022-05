Torres del Paine Reisen

Der Nationalpark Torres del Paine im Süden Chiles beeindruckt durch eine atemberaubende Natur. Imposante Berge, still daliegende Seen und vor allem eine endlos erscheinende Weite machen diese Region zu einem Reiseziel der Extraklasse. Dank gut ausgebauter Pfade kommen Trekkingfans in diesem Teil Chiles voll auf ihre Kosten. Aber auch mit dem Auto können Sie viele der Attraktionen der Gegend wie den Grey-See und etliche Wasserfälle problemlos besuchen. Freuen Sie sich auf eine einmalige Tierwelt und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Chile Reisen.