Routen durch Brasilien

Die Auswahl ist riesig

Die Vielfalt Brasiliens ist unermesslich gross. Faszinierende Metropolen wie Rio de Janeiro, die auch oft der Startpunkt für Brasilien Rundreisen ist, prägen dieses Land genauso wie beschauliche Städte wie etwa Foz do Iguaçu. Diese Stadt beeindruckt in erster Linie durch die in der Nähe gelegenen Wasserfälle von Weltruf und eignet sich hervorragend für Abstecher in das Nachbarland Argentinien. Aber auch die von der Kolonialgeschichte Brasiliens geprägte Stadt Salvador da Bahia darf auf keiner Rundreise fehlen. Ein spektakuläres Erlebnis, welches Sie sich in Brasilien nicht entgehen lassen sollten, sind Übernachtungen im Dschungel.