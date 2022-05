Abenteuer Patagonien

Patagonien, das raue Naturparadies an der südlichen Spitze Südamerikas, ist ein unvergleichliches Erlebnis für Liebhaber einer fast unberührten Landschaft. Die Region am Ende der Welt erstreckt sich auf den Staatsgebieten von Argentinien und Chile. Sie ist geprägt von schroffen Gegensätzen – trockenen Graslandschaften, Wüsten und Regenwäldern, atemberaubenden Gipfeln und Gletschern. Im Nationalpark Monumento Natural Bosques Petrificados nahe Santa Cruz, Argentinien, kann man anhand der berühmten versteinerten Wälder die erdgeschichtliche Entwicklung Patagoniens nachvollziehen. Während des Jura, vor ungefähr 150 Millionen Jahren, war die heutige Steppenlandschaft ein dichter Urwald. In der Kreidezeit wurde ein Teil des Gebiets von Lava und vulkanischer Asche bedeckt. Das setzte den Prozess der Versteinerung in Gang. So können wir heute noch die ursprünglichen Strukturen der Pflanzen erkennen. Unsere Südamerika Spezialisten kennen die örtlichen Gegebenheiten meist aus eigener Erfahrung von ihren Chile und Argentinien Reisen. Sie beraten Sie gern zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und den besten Reisezeiten.