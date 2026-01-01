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Borussia Dortmund ab Dortmund

Für Fans und Spieler von Borussia Dortmund ist sie der absolute Stimmungsgarant, gegnerische Teams schüchtern sie ein. Mit einem Fassungsvermögen von 25‘000 Plätzen ist die Südtribüne des Signal Iduna Parks die grösste Stehplatztribüne Europas. Und vermutlich auch die lauteste. Die „Gelbe Wand“ treibt die Scharz-Gelben immer wieder zu Höchstleistungen, was nicht nur regemässig zu spektakulären Spielen führt, sondern auch zu jeder Menge Titel.

Mit mehr als 80‘000 Plätzen ist der Signal Iduna Park das grösste Stadion in der Bundesliga.



Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:

Borussia Dortmund – Hamburg SV / 28.08. – 30.08.2026
Borussia Dortmund – SC Paderborn / 11.09. – 13.09.2026
Borussia Dortmund – Werder Bremen / 09.10. – 11.10.2026
Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt / 23.10. – 25.10.2026
Borussia Dortmund – SV Elversberg / 06.11. – 08.11.2026
Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen / 27.11.

– 29.11.2026
Borussia Dortmund – FC Augsburg / 11.12. – 13.12.2026
Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 / 08.01. – 10.01.2027
Borussia Dortmund – SC Freiburg / 15.01. – 17.01.2027
Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim / 29.01. – 31.01.2027
Borussia Dortmund – VfB Stuttgart / 12.02. – 14.02.2027
Borussia Dortmund – Union Berlin / 26.02. – 28.02.2027
Borussia Dortmund – Bayern München / 05.03. – 07.03.2027
Borussia Dortmund – Borussia Möchenglachbach / 19.03.

– 21.03.2027
Borussia Dortmund – FC Schalke 04 / 09.04. – 11.04.2027
Borussia Dortmund – RB Leipzig / 23.04. – 25.04.2027
Borussia Dortmund – 1. FC Köln / 14.05. – 16.05.2027

Borussia Dortmund ab Dortmund
Preis auf Anfrage
ab/bis Dortmund
Highlights:
- Gegründet: 19. Dezember 1909
- Stadion: Signal Iduna Park
- Plätze: 81'365
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Schweiz - Dortmund

Individuelle Anreise nach Dortmund und Check-in im Hotel.

Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

2. Tag Signal Iduna Park - Schweiz

Besuch des Signal Iduna Parks mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

Anschliessend Rückreise in die Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

In allen Ländern muss bis auf weiteres mit Corona-bedingten, behördlich angeordneten Einschränkungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen können sich kurzfristig und kontinuierlich ändern.

Sport Live 2 Tage ab / bis Dortmund
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • 1 Übernachtung in einem zentralen Mittelklassehotel
  • Frühstück
  • Sitzplatzticket
  • Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • Annullations -und Assistance Versicherung
  • Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • Höhere Ticketkategorie
  • Zusatznächte
  • Ausflüge

Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage

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