Borussia Dortmund ab Dortmund
Borussia Dortmund ab Dortmund
Preis auf Anfrage
ab/bis Dortmund
Highlights:
- Gegründet: 19. Dezember 1909
- Stadion: Signal Iduna Park
- Plätze: 81'365
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Schweiz - Dortmund
Individuelle Anreise nach Dortmund und Check-in im Hotel.
Individuelle Anreise nach Dortmund und Check-in im Hotel.
Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.
2. Tag Signal Iduna Park - Schweiz
Besuch des Signal Iduna Parks mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.
Besuch des Signal Iduna Parks mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.
Anschliessend Rückreise in die Schweiz.
Wichtiger Hinweis:
In allen Ländern muss bis auf weiteres mit Corona-bedingten, behördlich angeordneten Einschränkungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen können sich kurzfristig und kontinuierlich ändern.
Sport Live 2 Tage ab / bis Dortmund
- 1 Übernachtung in einem zentralen Mittelklassehotel
- Frühstück
- Sitzplatzticket
- Telefonischer Pikett Dienst 24/7
- ausführliche Reiseunterlagen
- Annullations -und Assistance Versicherung
- Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
- individuelle An- & Abreise
- Höhere Ticketkategorie
- Zusatznächte
- Ausflüge
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage