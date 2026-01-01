Borussia Dortmund ab Dortmund

Für Fans und Spieler von Borussia Dortmund ist sie der absolute Stimmungsgarant, gegnerische Teams schüchtern sie ein. Mit einem Fassungsvermögen von 25‘000 Plätzen ist die Südtribüne des Signal Iduna Parks die grösste Stehplatztribüne Europas. Und vermutlich auch die lauteste. Die „Gelbe Wand“ treibt die Scharz-Gelben immer wieder zu Höchstleistungen, was nicht nur regemässig zu spektakulären Spielen führt, sondern auch zu jeder Menge Titel.

Mit mehr als 80‘000 Plätzen ist der Signal Iduna Park das grösste Stadion in der Bundesliga.







Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:



Borussia Dortmund – Hamburg SV / 28.08. – 30.08.2026

Borussia Dortmund – SC Paderborn / 11.09. – 13.09.2026

Borussia Dortmund – Werder Bremen / 09.10. – 11.10.2026

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt / 23.10. – 25.10.2026

Borussia Dortmund – SV Elversberg / 06.11. – 08.11.2026

Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen / 27.11.

– 29.11.2026

Borussia Dortmund – FC Augsburg / 11.12. – 13.12.2026

Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 / 08.01. – 10.01.2027

Borussia Dortmund – SC Freiburg / 15.01. – 17.01.2027

Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim / 29.01. – 31.01.2027

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart / 12.02. – 14.02.2027

Borussia Dortmund – Union Berlin / 26.02. – 28.02.2027

Borussia Dortmund – Bayern München / 05.03. – 07.03.2027

Borussia Dortmund – Borussia Möchenglachbach / 19.03.

– 21.03.2027

Borussia Dortmund – FC Schalke 04 / 09.04. – 11.04.2027

Borussia Dortmund – RB Leipzig / 23.04. – 25.04.2027

Borussia Dortmund – 1. FC Köln / 14.05. – 16.05.2027