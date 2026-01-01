Old Firm und Edinburgh Derby: Rivalitäten mit Geschichte

Das bekannteste Duell der Liga ist das Old Firm zwischen Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers – eine der ältesten Rivalitäten des Weltfussballs. Celtic trägt seine Heimspiele im Celtic Park im Osten Glasgows aus, die Rangers spielen im Ibrox Stadium im Südwesten der Stadt. In Edinburgh stehen sich mit Heart of Midlothian und Hibernian ebenfalls zwei Traditionsvereine derselben Stadt gegenüber. Wer britische Fankultur in konzentrierter Form sucht, findet sie hier: steile Tribünen nah am Spielfeld, Gesänge über neunzig Minuten und Stadien mitten in gewachsenen Wohnquartieren.

Spielorte und Anreise: kurze Wege zwischen den Stadien

Für Reisende ist die Geografie der Liga ein Vorteil: Viele Vereine spielen im dicht besiedelten Zentralschottland rund um Glasgow und Edinburgh. Beide Städte verfügen über internationale Flughäfen und sind untereinander per Bahn verbunden. Auch Standorte wie Aberdeen oder Dundee erreichen Sie ab den beiden Zentren mit Zug oder Mietwagen. Sofern der Spielplan es zulässt, lassen sich so innerhalb weniger Tage zwei Stadionbesuche an verschiedenen Orten kombinieren. Beachten Sie, dass Anstosszeiten wegen Fernsehübertragungen teilweise erst kurzfristig festgelegt werden – planen Sie den Spieltag darum mit etwas Flexibilität.

Reisezeitpunkt: Saisonverlauf und Wetter einrechnen

Im Spätsommer und Frühherbst sind die Tage in Schottland lang und das Wetter vergleichsweise mild – eine gute Phase, um den Matchbesuch mit einer Städtereise oder einer Rundreise zu verbinden. In den Wintermonaten müssen Sie mit kurzen Tagen, Wind und Regen rechnen; dafür bieten Flutlichtspiele dann eine dichte Atmosphäre. Gegen Saisonende, wenn die Liga in Meister- und Abstiegsgruppe geteilt ist, steigt die sportliche Bedeutung fast jeder Partie.

Für wen sich eine Reise zur Scottish Premiership eignet

Eine Fussballreise nach Schottland passt zu Ihnen, wenn Sie:

traditionsreiche Stadien und eine gewachsene Fankultur aus nächster Nähe erleben möchten

den Matchbesuch mit einer Städtereise nach Glasgow oder Edinburgh verbinden wollen

eine Rundreise zu Highlands, Lochs und Whisky-Destillerien mit einem Stadionbesuch abrunden möchten

Wert auf gesicherte Tickets legen – Eintrittskarten für gefragte Partien wie das Old Firm sind im freien Verkauf schwer erhältlich

Unten finden Sie unsere Angebote rund um die Scottish Premiership. Unsere Sportreise-Spezialisten stellen Ihnen daraus das passende Paket aus Ticket, Hotel und Anreise zusammen – abgestimmt auf Spielplan, Reisedauer und gewünschtes Rahmenprogramm.