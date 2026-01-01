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Eishockey, Sport Live Reisen, Knecht Reisen

Sportlive Eishockey Reisen vom Spezialisten

Wir Spezialisten bringen Sie nahe ans Geschehen!

Eishockey dürfte die schnellste Mannschaftssportart der Welt sein. Es gibt Kenner der Materie, die sagen, dass die USA die Heimat des Sports ist. Andere wiederum glauben, dass Kanada das Mutterland des weissen Sports sei. Und helvetische Fans sind überzeugt, dass die Schweizer Nati das Zeug hat, bei der nächsten Weltmeisterschaft für eine grosse Überraschung zu sorgen. In einem Punkt sind sich aber alle einig: Eishockey ist eine Mannschaftssportart, die man am besten mit Freunden live im Stadion anschaut.

Unsere Sportreise-Spezialisten kennen die Spielpläne der National Hockey League (USA), Canadian Hockey League und internationaler Turniere. Lassen Sie uns aus Ihrem Eishockeytraum eine Eishockey-Traumreise machen – wir freuen uns, Sie schon bald beraten zu können.

Spezialisten-Team

Fussball

Fussball stellt Emotionen pur in den Vordergrund - wir bringen Sie ins Stadion!

Eishockey

Wollen Sie ein NHL Spiel oder die Eishockey Weltmeisterschaft live miterleben?

Darts

Wir bringen Sie zu den spannenden Meisterschaften im Darts.

Motorsport

Wenn die Motoren brummen und Benzin in der Luft liegt, gerät manches Blut in Wallung.

Tennis

Ein Tennisspiel zuhause mitverfolgen ist spannend, doch die Atmosphäre live im Stadion ist Atemberaubend!

US-Sports

Wir freuen uns, Ihre Eintrittskarten für Eishockey, Baseball, Basketball oder Footballspiele zu organisieren.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Sportlive-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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