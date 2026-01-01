Sportlive Eishockey Reisen vom Spezialisten

Eishockey dürfte die schnellste Mannschaftssportart der Welt sein. Es gibt Kenner der Materie, die sagen, dass die USA die Heimat des Sports ist. Andere wiederum glauben, dass Kanada das Mutterland des weissen Sports sei. Und helvetische Fans sind überzeugt, dass die Schweizer Nati das Zeug hat, bei der nächsten Weltmeisterschaft für eine grosse Überraschung zu sorgen. In einem Punkt sind sich aber alle einig: Eishockey ist eine Mannschaftssportart, die man am besten mit Freunden live im Stadion anschaut.

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