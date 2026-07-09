Knecht Reisegruppe Gütesiegel
sportlive Reisen Gütesiegel
sportlivereisen

FC Arsenal ab London

Sollten Sie einmal von einem englischen Profiverein hören, den Sie nicht direkt einer Stadt zuordnen können, tippen Sie einfach auf London. Mehr als zehn Clubs aus der Hauptstadt tummeln sich in den höchsten Ligen Englands. Die "Gunners" begeistern dabei immer wieder mit spektakulärem Offensiv-Fussball und erreichten als erste Londoner Mannschaft das Champions League Finale. Seit 2006 trägt Arsenal seine Heimspiele im modernen Emirates Stadium aus.

Es ist nach dem Old Trafford das zweitgrösste Fussballstadion in England, jedoch nur das viertgrösste Sportstadion in London.




Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:

FC Arsenal – Coventry City / 21.08.2026 20:00 Uhr
FC Arsenal - FC Chelsea / 05.09. – 07.09.2026
FC Arsenal - Leeds United / 10.10. – 12.10.2026
FC Arsenal - FC Everton / 24.10. – 26.10.2026
FC Arsenal – Hull City / 07.07.

– 09.07.2026
FC Arsenal - Manchester City / 28.11. – 30.11.2026
FC Arsenal - AFC Bournemouth / 12.12. – 14.12.2026
FC Arsenal - Manchester United / 19.12. – 21.12.2026
FC Arsenal – Ipswich Town / 02.01. – 04.01.2027
FC Arsenal - FC Brentford / 06.01. – 08.01.2027
FC Arsenal - Newcastle United / 23.01. – 25.01.2027
FC Arsenal - FC Liverpool / 06.02. – 08.02.2027
FC Arsenal - FC Fulham / 20.02 – 22.02.2027
FC Arsenal - Crystal Palace / 03.03.

– 05.03.2027
FC Arsenal - AFC Sunderland / 20.03. – 22.03.227
FC Arsenal - Aston Villa / 17.04. – 19.04.2027
FC Arsenal - Tottenham Hotspur / 01.05. – 03.05.2027
FC Arsenal - Nottingham Forest / 15.05. – 17.05.2027
FC Arsenal - Brighton & Hove Albion / 30.05. – 01.06.2027

FC Arsenal ab London
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Gegründet: 1886
- Stadion: Emirates Stadion
- Plätze: 60'260
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Schweiz - London

Individuelle Anreise nach London und Check-in im Hotel.

Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

2. Tag Fussballspiel - Emirates Stadion

Besuch des Emirates Stadions mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

3. Tag London - Schweiz

Individuelle Rückreise in die Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

Ab 01.10.21 benötigt man für die Einreise nach England zwingend einen Reisepass (mit ID nicht mehr möglich).


In allen Ländern muss bis auf weiteres mit Corona-bedingten, behördlich angeordneten Einschränkungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen können sich kurzfristig und kontinuierlich ändern.

Sport Live 3 Tage ab / bis London
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • 2 Übernachtungen in einem zentralen Mittelklassehotel
  • Frühstück
  • Sitzplatzticket
  • Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • Annullations -und Assistance Versicherung
  • Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • Höhere Ticketkategorie
  • Zusatznächte
  • Ausflüge

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen