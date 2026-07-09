FC Arsenal ab London

Sollten Sie einmal von einem englischen Profiverein hören, den Sie nicht direkt einer Stadt zuordnen können, tippen Sie einfach auf London. Mehr als zehn Clubs aus der Hauptstadt tummeln sich in den höchsten Ligen Englands. Die "Gunners" begeistern dabei immer wieder mit spektakulärem Offensiv-Fussball und erreichten als erste Londoner Mannschaft das Champions League Finale. Seit 2006 trägt Arsenal seine Heimspiele im modernen Emirates Stadium aus.

Es ist nach dem Old Trafford das zweitgrösste Fussballstadion in England, jedoch nur das viertgrösste Sportstadion in London.









Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:



FC Arsenal – Coventry City / 21.08.2026 20:00 Uhr

FC Arsenal - FC Chelsea / 05.09. – 07.09.2026

FC Arsenal - Leeds United / 10.10. – 12.10.2026

FC Arsenal - FC Everton / 24.10. – 26.10.2026

FC Arsenal – Hull City / 07.07.

– 09.07.2026

FC Arsenal - Manchester City / 28.11. – 30.11.2026

FC Arsenal - AFC Bournemouth / 12.12. – 14.12.2026

FC Arsenal - Manchester United / 19.12. – 21.12.2026

FC Arsenal – Ipswich Town / 02.01. – 04.01.2027

FC Arsenal - FC Brentford / 06.01. – 08.01.2027

FC Arsenal - Newcastle United / 23.01. – 25.01.2027

FC Arsenal - FC Liverpool / 06.02. – 08.02.2027

FC Arsenal - FC Fulham / 20.02 – 22.02.2027

FC Arsenal - Crystal Palace / 03.03.

– 05.03.2027

FC Arsenal - AFC Sunderland / 20.03. – 22.03.227

FC Arsenal - Aston Villa / 17.04. – 19.04.2027

FC Arsenal - Tottenham Hotspur / 01.05. – 03.05.2027

FC Arsenal - Nottingham Forest / 15.05. – 17.05.2027

FC Arsenal - Brighton & Hove Albion / 30.05. – 01.06.2027