Die Schweizer Nationalelf ist zwar kein Fussball-Gigant wie die Équipe Tricolore aus Frankreich, die spanische Furia Roja, die brasilianische Seleção oder die italienischen Squadra Azzurra. Aber in der Weltrangliste steht die kleine Schweiz dennoch auf dem erstaunlichen zwölften Platz. Bislang hat sich die Alpenrepublik für elf WM-Endrundenturniere qualifiziert, war an vier Europameisterschaften dabei und holte 1924 Olympia-Silber. Der grösste Erfolg einer Juniorenauswahl war der Weltmeistertitel 2009 der U-17-Mannschaft. Auswärtsspiele der Schweizer Nati mitzuverfolgen, ist für Fans immer etwas ganz Spezielles.

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