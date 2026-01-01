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US Open ab New York - Manhattan

Warum überhaupt US Open? Der Name verweist traditionell darauf, dass das Turnier für Teilnehmer ohne Status (Amateur/Profis), Geschlechts, Alters etc. offen ist. Das prestigeträchtige Tennisturnier ist das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison und rundet daher den "Grand Slam" ab. Gut zu wissen, dass im August/September schon einmal bei Temperaturen von bis zu 30 Grad gespielt wird! Der Arthur Ashe Court (knapp 23'000 Zuschauer) besitzt seit 2016 ein modernes, verschiebbares Dach, welches bei Regen geschlossen werden kann.

Es gibt daher fast keine Spielverschiebungen mehr aufgrund des Wetters. Unser Maestro Roger Federer (SUI) konnte das Turnier unglaubliche 5x hintereinander gewinnen (2004-2008) und auch Stan Wawrinka (SUI) konnte die beliebte Trophäe in die Höhe stemmen, er gewann im 2016.


Erste Austragung: 1881
Kategorie: Grand Slam, Hartplatz
Austragungsort: Flushing Meadows, New York, USA

US Open ab New York - Manhattan
Preis auf Anfrage
Highlights:
-
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Hinreise

Individuelle Anreise nach New York City und Check-in im Hotel.

2-4. Tag Arthur Ashe Stadium & Big Apple (F)

Besuch der Tennisspiele in der gewählten Sitzplatzkategorie.
Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

6. Tag Rückreise (F)

Check-out im Hotel und individuelle Abreise nach Zürich.

Im Arrangementpreis inbegriffen:

  • - 5 Übernachtung in einem zentralen Mittelklassehotel
  • - Frühstück
  • - Sitzplatzticket
  • - Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • - ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • - Annullations -und Assistance Versicherung
  • - Auftragspauschale von CHF 80.00 pro Rechnung
  • - individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • - Höhere Ticketkategorie
  • - Zusatznächte
  • - Ausflüge
Wichtige Informationen:
  • Die Tickets werden Ihnen als Print oder E-Ticket zugestellt.

    Dies kann auch sehr kurzfristig und bis am Matchtag sein. Die Reiseunterlagen erhalten Sie bis circa 10 Tage vor Abreise.

  • Die Preise sind höher als auf dem Ticket, weil sie via Zwischenhändler bezogen werden. Spieldaten und -zeiten sind unter Vorbehalt. Die Tickets können nicht umgetauscht oder zurück gegeben werden. Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage

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