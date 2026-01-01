US Open ab New York - Manhattan
US Open ab New York - Manhattan
Preis auf Anfrage
Highlights:
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6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hinreise
Individuelle Anreise nach New York City und Check-in im Hotel.
2-4. Tag Arthur Ashe Stadium & Big Apple (F)
Besuch der Tennisspiele in der gewählten Sitzplatzkategorie.
Besuch der Tennisspiele in der gewählten Sitzplatzkategorie.
Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.
6. Tag Rückreise (F)
Check-out im Hotel und individuelle Abreise nach Zürich.
Im Arrangementpreis inbegriffen:
- - 5 Übernachtung in einem zentralen Mittelklassehotel
- - Frühstück
- - Sitzplatzticket
- - Telefonischer Pikett Dienst 24/7
- - ausführliche Reiseunterlagen
- - Annullations -und Assistance Versicherung
- - Auftragspauschale von CHF 80.00 pro Rechnung
- - individuelle An- & Abreise
- - Höhere Ticketkategorie
- - Zusatznächte
- - Ausflüge
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- Die Tickets werden Ihnen als Print oder E-Ticket zugestellt.
Dies kann auch sehr kurzfristig und bis am Matchtag sein. Die Reiseunterlagen erhalten Sie bis circa 10 Tage vor Abreise.
- Die Preise sind höher als auf dem Ticket, weil sie via Zwischenhändler bezogen werden. Spieldaten und -zeiten sind unter Vorbehalt. Die Tickets können nicht umgetauscht oder zurück gegeben werden. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage