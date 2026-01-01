Wimbledon ab London
Wimbledon ab London
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Live Spektakel im Ursprungsland des Tennis
- Übernachtung in einem zentral gelegenen Hotel
- Spiel auf dem Centre Court oder Court NO. 1
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie reisen nach London und fahren dann zum heiligen Rasen nach Wimbledon. Geniessen Sie ein spannendes Spiel und die einmalige Atmosphäre auf Ihrem reservierten Sitzplatz.
Sie reisen nach London und fahren dann zum heiligen Rasen nach Wimbledon. Geniessen Sie ein spannendes Spiel und die einmalige Atmosphäre auf Ihrem reservierten Sitzplatz.
Je nach Spielzeit haben Sie anschliessend Zeit, London zu erkunden oder sich ins aufregende Nachtleben zu stürzen.
2. Tag Abreise
Nach dem Frühstück können Sie die Weltstadt London entdecken. Geniessen Sie das Grossstadtflair, bestaunen Sie die grossen Shoppingtempel, schlendern Sie entlang der Themse oder trinken Sie einen Tee in einem der vielen Tea Rooms. Später individuelle Fahrt an den Flughafen und Rückflug in die Schweiz.
Debenture Programm Wimbledon 2022, Tennisreise ab 2 Tagen
- Das Programm ist für den budgetbewussten Fan und beinhaltet einen Tag Tennis und eine Übernachtung in London. Das Programm ist buchbar mit Centre Court oder Court No.1.
- -1 Sitzplatzticket "Debenture" wahlweise für Centre Court oder Court No.1 (Zutritt ebenfalls für die Nebenpläze)
- -1 Übernachtung im Hotel im Zentrum inkl. Frühstück
- -Debenture Lounge Pass (Zutritt zur Debenture Lounge, Drinks/Snacks gegen Bezahlung)
- - Annullations -und Assistance Versicherung
- - Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
- - individuelle An- & Abreise
- - Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage
- Die Tickets werden in Ihrem Hotel hinterlegt.
Dies kann auch sehr kurzfristig und bis am Matchtag sein. Die Reiseunterlagen erhalten Sie bis circa 10 Tage vor Abreise.
- Die Preise sind höher als auf dem Ticket, weil sie via Zwischenhändler bezogen werden. Spieldaten und -zeiten sind unter Vorbehalt. Die Tickets können nicht umgetauscht oder zurück gegeben werden. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage