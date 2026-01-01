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Wimbledon ab London

Das prestigeträchtigste und älteste und deshalb wichtigste Tennisturnier der Welt - das grosse Highlight der Rasensaison. Es ist das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison und findet seit 1877, anfangs nur für Männer, ab 1884 dann auch Dameneinzel und Doppel, in London statt. Bis heute hat sich Wimbledon auf traditioneller Weise einen altmodisch vornehmen, speziellen Charakter bewahrt, der sich von den anderen Tennisturnieren erfolgreich abhebt.

Speziell zum Beispiel ist, dass traditionell nur in weisser Spielkleidung gespielt wird. In den letzten 15 Jahren wurde das Turnier von unserem Maestro Roger Federer (SUI) geprägt und dominiert (8 Siege). Die wichtigsten Spiele werden natürlich auf dem "heiligen" Center Court" und dem "Court No. 1" gespielt. Der "Court No. 2" wird pikanterweise wegen den zahlreichen Favoritenstürze auch Friedhof (The Graveyard) genannt.

Das Turnier lockt viele bekannte Stars aus der Film- und Promiwelt als Zuschauer an. Ebenfalls ist auch die Britische Königsfamilie immer unter den eingeladenen Gästen anzutreffen.


Erste Austragung: 1877
Kategorie: Grand Slam, Rasenplatz
Austragungsort: London, England

Wimbledon ab London
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Live Spektakel im Ursprungsland des Tennis
- Übernachtung in einem zentral gelegenen Hotel
- Spiel auf dem Centre Court oder Court NO. 1
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie reisen nach London und fahren dann zum heiligen Rasen nach Wimbledon. Geniessen Sie ein spannendes Spiel und die einmalige Atmosphäre auf Ihrem reservierten Sitzplatz.

Je nach Spielzeit haben Sie anschliessend Zeit, London zu erkunden oder sich ins aufregende Nachtleben zu stürzen.

2. Tag Abreise

Nach dem Frühstück können Sie die Weltstadt London entdecken. Geniessen Sie das Grossstadtflair, bestaunen Sie die grossen Shoppingtempel, schlendern Sie entlang der Themse oder trinken Sie einen Tee in einem der vielen Tea Rooms. Später individuelle Fahrt an den Flughafen und Rückflug in die Schweiz.

Debenture Programm Wimbledon 2022, Tennisreise ab 2 Tagen

  • Das Programm ist für den budgetbewussten Fan und beinhaltet einen Tag Tennis und eine Übernachtung in London. Das Programm ist buchbar mit Centre Court oder Court No.1.
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • -1 Sitzplatzticket "Debenture" wahlweise für Centre Court oder Court No.1 (Zutritt ebenfalls für die Nebenpläze)
  • -1 Übernachtung im Hotel im Zentrum inkl. Frühstück
  • -Debenture Lounge Pass (Zutritt zur Debenture Lounge, Drinks/Snacks gegen Bezahlung)
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • - Annullations -und Assistance Versicherung
  • - Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • - individuelle An- & Abreise
  • - Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage
Wichtige Informationen:
  • Die Tickets werden in Ihrem Hotel hinterlegt.

    Dies kann auch sehr kurzfristig und bis am Matchtag sein. Die Reiseunterlagen erhalten Sie bis circa 10 Tage vor Abreise.

  • Die Preise sind höher als auf dem Ticket, weil sie via Zwischenhändler bezogen werden. Spieldaten und -zeiten sind unter Vorbehalt. Die Tickets können nicht umgetauscht oder zurück gegeben werden. Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage

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