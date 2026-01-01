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Fussball, Sport Live Reisen, Knecht Reisen

Sportlive Fussballreisen vom Spezialisten

Tickets, Anreise und Hotel für Spiele in Europas Topligen

«Tor, Tor, Tor» - tönt es ohrenbetäubend aus der Fankurve. Diesen Gänsehautmoment bei einem grossen Match in einer der führenden europäischen Fussballligen, im UEFA-Cup oder bei einem Länderspiel der Schweizer Nati live im Stadion mitzuerleben ist der Traum jedes Fussballfans. Sei es ein Spiel an der legendären Anfield Road, im beeindruckenden Westfalenstadion oder dem eleganten Parc des Princes Stadion – wir wissen, wo Ihr Lieblingsteam spielt und bringen Sie sicher hin und zurück.

Als leidenschaftliche Fussballfans verfolgen wir die europäischen Spitzenligen selbst aus nächster Nähe. Nutzen Sie darum unser Know-how, damit Ihr Fussballtraum zum Highlight wird. Neben den Tickets reservieren wir Ihre Flug- oder Zugreise in europäische Metropolen, suchen Ihnen Ihr Wunschhotel und buchen gerne auch Ausflüge und weitere Aktivitäten. Planen Sie, mit einer Gruppe Freunden an ein entscheidendes Spiel zu reisen und ins Fangetümmel einzutauchen und richtig zu feiern? Prima – denn wir kennen in den wichtigen Fussball-Metropolen Europas auch die richtigen Adressen für eine ausgelassene Zeit nach dem Spiel.

Möchten Sie Geschäftspartner belohnen und ihnen zur Abwechslung mal etwas Besonderes bieten? Oder wollen Sie mit Ihrer Familie ein entspanntes Wochenende in einer europäischen Metropole verbringen, bei dem ein Matchbesuch nur einer von vielen Höhepunkten sein soll? Auch dafür ist Knecht Sportreisen der verlässliche Partner an Ihrer Seite. Rufen Sie uns an und wir unterbreiten Ihnen sehr gerne einen massgeschneiderten Sportlive Reisevorschlag.

Welche Liga passt zu Ihrem Fussballwochenende?

Die europäischen Topligen unterscheiden sich für Besucher vor allem in der Atmosphäre. In England stehen die Ränge nahe am Spielfeld und der Gesang trägt durch die ganze Partie, in Deutschland prägen die grossen Stehplatzkurven den Abend. Spanien und Italien leben von den Derbys und der Rivalität traditionsreicher Clubs, Schottland von der besonders lauten Kulisse in Glasgow. Wer zum ersten Mal reist, wählt am besten nach Stimmung und Stadt – nicht allein nach dem Tabellenplatz.

Wann buchen und wann reisen?

Die europäischen Ligen spielen vom Spätsommer bis ins Frühjahr, die Champions League startet im Herbst und entscheidet sich im Frühling. Die Bundesliga legt im Winter eine Pause ein. Genaue Spieltage und Anstosszeiten stehen wegen der TV-Übertragungen häufig erst kurzfristig fest und können sich nach der ersten Ansetzung noch verschieben – ein Punkt, den viele bei der Flug- und Hotelplanung unterschätzen.

Planen Sie darum Puffer ein. Anreise am Vortag und Rückreise am Tag nach dem Spiel geben Ihnen Spielraum, falls der Anstoss auf den späten Abend gelegt wird. Wir kombinieren die Reisebausteine so, dass eine Terminverschiebung nicht gleich die ganze Reise umwirft.

Für wen sich eine Fussballreise eignet

Gut passt sie für Fans mit einem klaren Wunschteam, für Gruppen, die ein gemeinsames Wochenende planen, und für Familien, die den Matchbesuch mit Stadtprogramm verbinden. Auch als Kunden- oder Mitarbeiteranlass funktioniert das Format, weil Anreise, Hotel und Spiel an einem Ort zusammenlaufen.

Weniger geeignet ist sie, wenn Sie ein fix gesetztes Datum brauchen und keine Verschiebung akzeptieren können, oder wenn ausschliesslich das eine Spitzenspiel infrage kommt: Gerade Derbys und Topbegegnungen sind stark nachgefragt. Wer bei Gegner, Spieltag und Sitzplatzkategorie flexibel bleibt, hat spürbar mehr Auswahl.

Die Ticketregeln unterscheiden sich je nach Club und Wettbewerb, etwa bei Namensangaben, Fanbereichen und dem Zugang zum Gästesektor. Wir klären das vorab und sagen Ihnen, was am Spieltag gilt. Rund um die Partie lohnt sich ein zweiter Tag vor Ort: Stadiontour, Vereinsmuseum oder ein Stadtrundgang machen aus dem Matchbesuch eine vollständige Städtereise.

Bundesliga
Die höchste Liga Deutschlands mit 18 verschiedenen Mannschaften bieten eine ausgeprägte Fankultur und Gänsehautstimmung.
Premier League
Die höchste Liga von England gilt als die härteste Liga der Welt und besitzt viele der weltweit besten Spieler und stimmungsvolle Stadien.
Primera Divison
Die höchste Liga Spaniens mit 20 verschiedenen Mannschaften mit den Seriensiegern FC Real Madrid und den FC Barcelona.
Seria A
Leidenschaftlichen Fussball erleben Sie am besten in der höchsten italienischen Liga rund um Mannschaften wie Juventus Turin und Inter Mailand.
Scottish Premiership
Pub-Stimmung im Stadion erleben Sie in Schottland. Geniessen Sie die Gänsehautstimmung, wenn die Fans von Celtic Glasgow die Mannschaft auf dem Feld begrüssen.
Schweizer Nationalmannschaft
Feuern Sie unsere Schweizer Nationalmannschaft live im Stadion an.
Champions League
Champions League Tickets sind bei uns individuell auf Anfrage buchbar. Wir erstellen Ihnen gerne eine Offerte.

Fussball

Fussball stellt Emotionen pur in den Vordergrund - wir bringen Sie ins Stadion!

Eishockey

Wollen Sie ein NHL Spiel oder die Eishockey Weltmeisterschaft live miterleben?

Darts

Wir bringen Sie zu den spannenden Meisterschaften im Darts.

Motorsport

Wenn die Motoren brummen und Benzin in der Luft liegt, gerät manches Blut in Wallung.

Tennis

Ein Tennisspiel zuhause mitverfolgen ist spannend, doch die Atmosphäre live im Stadion ist Atemberaubend!

US-Sports

Wir freuen uns, Ihre Eintrittskarten für Eishockey, Baseball, Basketball oder Footballspiele zu organisieren.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Sportlive-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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