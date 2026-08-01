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FC Chelsea ab London

Für die Chelsea-Fans ist es einfach nur „The Bridge“. Offiziell heisst das Stadion des FC Chelsea „Stammford Bridge“. Die Show auf dem Rasen des altehrwürden Stadions, dessen Grundstein schon 1877 gelegt wurde, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Seit Multi-Millionär Roman Abramowitsch den Club 2003 gekauft hat, wurde Chelsea mit Hunderten Millionen Franken zum europäischen Top-Club aufgerüstet. Als einer von nur vier Clubs hat Chelsea alle europäischen Pokale gewonnen und dazu eine Handvoll Premier League-Titeln.




Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:



FC Chelsea - Brighton & Hove Albion / 29.08.

– 31.08.2026
FC Chelsea – Hull City / 12.09. – 14.09.2026
FC Chelsea - AFC Bournemouth / 10.10. – 12.10.2026
FC Chelsea - Tottenham Hotspurs / 24.10. – 26.10.2026
FC Chelsea - Manchester United / 31.10. – 02.11.2026
FC Chelsea - Leeds United / 21.11. – 23.11.2026
FC Chelsea - Crystal Palace / 02.12. – 04.12.2026
FC Chelsea - FC Liverpool / 05.12. – 07.12.2026
FC Chelsea - Aston Villa / 19.12.

– 21.12.2026
FC Chelsea – Newcastle United / 02.01. – 04.01.2027
FC Chelsea - AFC Sunderland / 16.01. – 18.01.2027
FC Chelsea - Nottingham Forest / 30.01. – 01.02.2027
FC Chelsea – Ipswich Town / 20.02. – 22.02.2027
FC Chelsea – Coventry City / 03.03. – 05.03.2027
FC Chelsea - FC Arsenal / 13.03. – 15.03.2027
FC Chelsea - FC Fulham / 10.04. – 12.04.2027
FC Chelsea - Manchester City / 24.04. – 26.04.2027
FC Chelsea - FC Everton / 15.05. – 17.05.2027
FC Chelsea - FC Brentford / 30.05. – 01.06.2027

FC Chelsea ab London
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Gegründet: 10. März 1905
- Stadion: Stamford Bridge
- Plätze: 41'873
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Schweiz - London

Individuelle Anreise nach London und Check-in im Hotel.

Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

2. Tag Fussballspiel - Stamford Bridge

Besuch des Stamford Bridge Stadions mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

3. Tag London - Schweiz

Individuelle Rückreise in die Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

Ab 01.10.21 benötigt man für die Einreise nach England zwingend einen Reisepass (mit ID nicht mehr möglich).

In allen Ländern muss bis auf weiteres mit Corona-bedingten, behördlich angeordneten Einschränkungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen können sich kurzfristig und kontinuierlich ändern.

Sport Live 3 Tage ab / bis London
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • 2 Übernachtungen in einem zentralen Mittelklassehotel
  • Frühstück
  • Sitzplatzticket
  • Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • Annullations -und Assistance Versicherung
  • Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • Höhere Ticketkategorie
  • Zusatznächte
  • Ausflüge

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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