FC Chelsea ab London

Für die Chelsea-Fans ist es einfach nur „The Bridge“. Offiziell heisst das Stadion des FC Chelsea „Stammford Bridge“. Die Show auf dem Rasen des altehrwürden Stadions, dessen Grundstein schon 1877 gelegt wurde, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Seit Multi-Millionär Roman Abramowitsch den Club 2003 gekauft hat, wurde Chelsea mit Hunderten Millionen Franken zum europäischen Top-Club aufgerüstet. Als einer von nur vier Clubs hat Chelsea alle europäischen Pokale gewonnen und dazu eine Handvoll Premier League-Titeln.









Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:







FC Chelsea - Brighton & Hove Albion / 29.08.

– 31.08.2026

FC Chelsea – Hull City / 12.09. – 14.09.2026

FC Chelsea - AFC Bournemouth / 10.10. – 12.10.2026

FC Chelsea - Tottenham Hotspurs / 24.10. – 26.10.2026

FC Chelsea - Manchester United / 31.10. – 02.11.2026

FC Chelsea - Leeds United / 21.11. – 23.11.2026

FC Chelsea - Crystal Palace / 02.12. – 04.12.2026

FC Chelsea - FC Liverpool / 05.12. – 07.12.2026

FC Chelsea - Aston Villa / 19.12.

– 21.12.2026

FC Chelsea – Newcastle United / 02.01. – 04.01.2027

FC Chelsea - AFC Sunderland / 16.01. – 18.01.2027

FC Chelsea - Nottingham Forest / 30.01. – 01.02.2027

FC Chelsea – Ipswich Town / 20.02. – 22.02.2027

FC Chelsea – Coventry City / 03.03. – 05.03.2027

FC Chelsea - FC Arsenal / 13.03. – 15.03.2027

FC Chelsea - FC Fulham / 10.04. – 12.04.2027

FC Chelsea - Manchester City / 24.04. – 26.04.2027

FC Chelsea - FC Everton / 15.05. – 17.05.2027

FC Chelsea - FC Brentford / 30.05. – 01.06.2027