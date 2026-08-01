FC Bayern München ab München

Deutscher Rekordmeister, deutscher Rekordpokalsieger - in der Bundesliga sind die Bayern einfach das Mass aller Dinge. Seit der Saison 2005/2006 pilgern die Anhänger der Münchner zu Heimspielen in die Allianz Arena. Spielen die Bayern abends, ist die Arena glühend rot erleuchtet und schon von weitem zu erkennen. In der Bundesliga bietet sie 75'000, bei international Spielen 71'000 Zuschauern Platz. Die Fahrzeit von Zürich aus beträgt gerade einmal etwas mehr als drei Stunden.







Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:



FC Bayern München - VfB Stuttgart / 27.08.

– 29.08.2026

FC Bayern München - Union Berlin / 18.09. – 20.09.2026

FC Bayern München - RB Leipzig / 16.10. – 18.10.2026

FC Bayern München - Borussia Dortmund / 30.10. – 01.11.2026

FC Bayern München - 1. FC Köln / 20.11. – 22.11.2026

FC Bayern München – SC Paderborn / 04.12. – 06.12.2026

FC Bayern München - SV Werder Bremen / 18.12. – 20.12.2026

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen / 12.01.

– 14.01.2027

FC Bayern München – FC Schalke 04 / 29.01. – 31.01.2027

FC Bayern München – FC Elversberg / 05.02. – 07.02.2027

FC Bayern München - FC Augsburg / 19.02. – 21.02.2027

FC Bayern München - SC Freiburg / 02.03. – 04.03.2027

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 / 12.03. – 14.03.2027

FC Bayern München - Hamburg SV / 02.04. – 04.04.2027

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim / 16.04. – 18.04.2027

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach / 07.05. – 09.05.2027

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt // Spiel 22.05.2027 15:30 Uhr