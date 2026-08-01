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FC Bayern München ab München

Deutscher Rekordmeister, deutscher Rekordpokalsieger - in der Bundesliga sind die Bayern einfach das Mass aller Dinge. Seit der Saison 2005/2006 pilgern die Anhänger der Münchner zu Heimspielen in die Allianz Arena. Spielen die Bayern abends, ist die Arena glühend rot erleuchtet und schon von weitem zu erkennen. In der Bundesliga bietet sie 75'000, bei international Spielen 71'000 Zuschauern Platz. Die Fahrzeit von Zürich aus beträgt gerade einmal etwas mehr als drei Stunden.



Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:

FC Bayern München - VfB Stuttgart / 27.08.

– 29.08.2026
FC Bayern München - Union Berlin / 18.09. – 20.09.2026
FC Bayern München - RB Leipzig / 16.10. – 18.10.2026
FC Bayern München - Borussia Dortmund / 30.10. – 01.11.2026
FC Bayern München - 1. FC Köln / 20.11. – 22.11.2026
FC Bayern München – SC Paderborn / 04.12. – 06.12.2026
FC Bayern München - SV Werder Bremen / 18.12. – 20.12.2026
FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen / 12.01.

– 14.01.2027
FC Bayern München – FC Schalke 04 / 29.01. – 31.01.2027
FC Bayern München – FC Elversberg / 05.02. – 07.02.2027
FC Bayern München - FC Augsburg / 19.02. – 21.02.2027
FC Bayern München - SC Freiburg / 02.03. – 04.03.2027
FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 / 12.03. – 14.03.2027
FC Bayern München - Hamburg SV / 02.04. – 04.04.2027
FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim / 16.04. – 18.04.2027
FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach / 07.05. – 09.05.2027
FC Bayern München - Eintracht Frankfurt // Spiel 22.05.2027 15:30 Uhr

FC Bayern München ab München
Preis auf Anfrage
ab/bis München
Highlights:
- Gegründet: 27. Februar 1900
- Stadion: Allianz Arena
- Plätze: 75'000
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Schweiz - München

Individuelle Anreise nach München und Check-in im Hotel.

Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

2. Tag Allianz Arena - Schweiz

Besuch der Allianz Arena mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

Anschliessend Rückreise in die Schweiz.



Wichtiger Hinweis:


In allen Ländern muss bis auf weiteres mit Corona-bedingten, behördlich angeordneten Einschränkungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen können sich kurzfristig und kontinuierlich ändern.

Sport Live 2 Tage ab / bis München
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • 1 Übernachtung in einem zentralen Mittelklassehotel
  • Frühstück
  • Sitzplatzticket
  • Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • Annullations -und Assistance Versicherung
  • Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • Höhere Ticketkategorie
  • Zusatznächte
  • Ausflüge

Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage

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