Premier League live erleben vom Spezialisten
Ein Garant für Spitzenfussball der Sonderklasse
FC Arsenal
Preis auf Anfrage
Highlights: Gegründet: 1886, Stadion: Emirates Stadion, Plätze: 60'260
3 Tage / 2 Nächte
FC Chelsea
Preis auf Anfrage
Highlights: Gegründet: 10. März 1905, Stadion: Stamford Bridge, Plätze: 41'873
3 Tage / 2 Nächte
FC Liverpool
Preis auf Anfrage
ab/bis Liverpool
Highlights: Gegründet: 03. Juni 1892, Stadion: Anfield Stadium, Plätze: 54'074
3 Tage / 2 Nächte
Manchester City
Preis auf Anfrage
ab/bis Manchester
Highlights: Gründet: 1880, Stadion: Etihad Stadium, Plätze: 55'097
3 Tage / 2 Nächte
Manchester United
Preis auf Anfrage
ab/bis Manchester
Highlights: Gegründet: 05 März 1878, Stadion: Old Trafford, Plätze: 74'140
3 Tage / 2 Nächte
Tottenham Hotspurs
Preis auf Anfrage
ab/bis London
Highlights: Gegründet: 05. September 1882, Stadion: Tottenham Hotspurs Stadium, Plätze: 62'850
3 Tage / 2 Nächte
Tennis
Ein Tennisspiel zuhause mitverfolgen ist spannend, doch die Atmosphäre live im Stadion ist Atemberaubend!
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