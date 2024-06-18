Fussball EM 2024 mit Roger Geissberger
Zürich
Beschreibung
Einleitung
Reisen Sie mit Roger Geissberger nach Köln und Frankfurt, um die spannenden Spiele der Fussball-Europameisterschaft 2024 Schweiz gegen Schottland vom 19.06.2024 und Schweiz gegen Deutschland vom 23.06.2024 zu erleben.
Reisedatum
18.06. - 24.06.2024
Flugverbindung
18.06.2024 Zürich - Düsseldorf 18.00/19.15 Uhr
24.06.2024 Frankfurt - Zürich 16.30/17.25 Uhr
24.06.2024 Frankfurt - Zürich 16.30/17.25 Uhr
Im Preis inbegriffen
- Direkter Hinflug mit Swiss ab Zürich nach Düsseldorf
- Direkter Rückflug mit Swiss ab Frankfurt nach Zürich
- Inkl. 1x Aufgabegepäck à 23kg
- Organisierter Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Organisierter Transfer von Köln nach Frankfurt
- 3 Übernachtungen in Köln vom 18.06 - 21.06.24 im 4-Sterne Erstklass Hotel
- 3 Übernachtungen in Frankfurt vom 21.06 - 24.06.24 im 4-Sterne Erstklass Hotel
- Inkl. Frühstück
- Sämtliche Taxen und Personengebühren
- Reiseleitung durch Roger Geissberger, Vorsitzender/Chairman Knecht Reisengruppe
- Direkter Rückflug mit Swiss ab Frankfurt nach Zürich
- Inkl. 1x Aufgabegepäck à 23kg
- Organisierter Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Organisierter Transfer von Köln nach Frankfurt
- 3 Übernachtungen in Köln vom 18.06 - 21.06.24 im 4-Sterne Erstklass Hotel
- 3 Übernachtungen in Frankfurt vom 21.06 - 24.06.24 im 4-Sterne Erstklass Hotel
- Inkl. Frühstück
- Sämtliche Taxen und Personengebühren
- Reiseleitung durch Roger Geissberger, Vorsitzender/Chairman Knecht Reisengruppe
Nicht im Preis inbegriffen
- Annullierungskosten- und SOS-Versicherung (Reiseversicherung)
- Eintrittskarten (siehe Ticketinfo unten)
- Organisierter Stadiontransfer (ÖV sind im Spielticket inbegriffen)
- Einmalige Auftragspauschale CHF 60.-
- Pro beschafftes Ticket Gebühr CHF 40.-
- 1 weiteres Spiel in der Umgebung je nach Ticket Möglichkeiten
- Eintrittskarten (siehe Ticketinfo unten)
- Organisierter Stadiontransfer (ÖV sind im Spielticket inbegriffen)
- Einmalige Auftragspauschale CHF 60.-
- Pro beschafftes Ticket Gebühr CHF 40.-
- 1 weiteres Spiel in der Umgebung je nach Ticket Möglichkeiten
Ticketinformation
Die Tickets sind im Package nicht enthalten. knecht reisen ag wird Ihnen, sollten Sie noch keine Tickets haben, bei der Beschaffung der Tickets behilflich sein.
Preis auf Anfrage
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