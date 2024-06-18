Beschreibung

Einleitung Reisen Sie mit Roger Geissberger nach Köln und Frankfurt, um die spannenden Spiele der Fussball-Europameisterschaft 2024 Schweiz gegen Schottland vom 19.06.2024 und Schweiz gegen Deutschland vom 23.06.2024 zu erleben.

Reisedatum 18.06. - 24.06.2024

Flugverbindung 18.06.2024 Zürich - Düsseldorf 18.00/19.15 Uhr

24.06.2024 Frankfurt - Zürich 16.30/17.25 Uhr

Im Preis inbegriffen - Direkter Hinflug mit Swiss ab Zürich nach Düsseldorf

- Direkter Rückflug mit Swiss ab Frankfurt nach Zürich

- Inkl. 1x Aufgabegepäck à 23kg

- Organisierter Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen

- Organisierter Transfer von Köln nach Frankfurt

- 3 Übernachtungen in Köln vom 18.06 - 21.06.24 im 4-Sterne Erstklass Hotel

- 3 Übernachtungen in Frankfurt vom 21.06 - 24.06.24 im 4-Sterne Erstklass Hotel

- Inkl. Frühstück

- Sämtliche Taxen und Personengebühren

- Reiseleitung durch Roger Geissberger, Vorsitzender/Chairman Knecht Reisengruppe

Nicht im Preis inbegriffen - Annullierungskosten- und SOS-Versicherung (Reiseversicherung)

- Eintrittskarten (siehe Ticketinfo unten)

- Organisierter Stadiontransfer (ÖV sind im Spielticket inbegriffen)

- Einmalige Auftragspauschale CHF 60.-

- Pro beschafftes Ticket Gebühr CHF 40.-

- 1 weiteres Spiel in der Umgebung je nach Ticket Möglichkeiten