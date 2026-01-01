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FC Liverpool ab Liverpool

Auf vielen Plätzen gesungen, wirklich zuhause allerdings nur in Liverpool: Wenn die Fussball-Hymne „You’ll never walk alone“ vor Spielbeginn von den Rängen ertönt, bebt ganz Anfield. Im altehrwürdigen Stadion an der Anfield Road können sich die „Reds“ auf die lautstarke und uneingeschränkte Unterstützung ihrer Fans verlassen. Im Tunnel, der zum Spielfeld führt, ist ein Schild mit der Aufschrift „This is Anfield“ angebracht.

Jeder Gegner soll wissen, dass er hier nicht einfach irgendein Stadion betritt. Wir bringen Sie ins Stadion und können Ihnen neben den FC Liverpool Tickets auch eine gute Übernachtungsmöglichkeit sowie die Anreise organisieren.




Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:

FC Liverpool - Nottingham Forest / 29.08. – 31.08.2026
FC Liverpool - FC Fulham / 12.09. – 14.09.2026
FC Liverpool - Manchester City / 10.10. – 12.10.2026
FC Liverpool - Brighton & Hove Albion / 24.10.

– 26.10.2026
FC Liverpool - FC Arsenal / 31.10. – 02.11.2026
FC Liverpool - Manchester United / 21.11. – 23.11.2026
FC Liverpool - AFC Sunderland / 02.12. – 04.12.2026
FC Liverpool - Leeds United / 12.12. – 14.12.2026
FC Liverpool - Tottenham Hotspur / 19.12. – 21.12.2026
FC Liverpool – Coventry City / 02.01. – 04.01.2027
FC Liverpool - Crystal Palace / 16.01. – 18.01.2027
FC Liverpool - FC Everton / 30.01.

– 01.02.2027
FC Liverpool – Hull City / 20.02. – 22.02.2027
FC Liverpool - Aston Villa / 03.03. – 05.03.2027
FC Liverpool – Ipswich Town / 13.03. – 15.03.2027
FC Liverpool - Newcastle United / 10.04. – 12.04.2027
FC Liverpool - FC Chelsea / 01.05. – 03.05.2027
FC Liverpool - FC Brentford / 15.05. – 17.05.2027
FC Liverpool - AFC Bournemouth / 30.05. – 01.06.2027

FC Liverpool ab Liverpool
Preis auf Anfrage
ab/bis Liverpool
Highlights:
- Gegründet: 03. Juni 1892
- Stadion: Anfield Stadium
- Plätze: 54'074
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Schweiz - Liverpool

Individuelle Anreise nach Liverpool und Check-in im Hotel.

Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

2. Tag Fussballspiel - Anfield Road

Besuch des Anfield Stadiums mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

3. Tag Liverpool - Schweiz

Individuelle Rückreise in die Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

Ab 01.10.21 benötigt man für die Einreise nach England zwingend einen Reisepass (mit ID nicht mehr möglich)


In allen Ländern muss bis auf weiteres mit Corona-bedingten, behördlich angeordneten Einschränkungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen können sich kurzfristig und kontinuierlich ändern.

Sport Live 3 Tage ab / bis Liverpool
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • 2 Übernachtungen in einem zentralen Mittelklassehotel
  • Frühstück
  • Sitzplatzticket
  • Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • Annullations -und Assistance Versicherung
  • Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • Höhere Ticketkategorie
  • Zusatznächte
  • Ausflüge

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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