FC Liverpool ab Liverpool

Auf vielen Plätzen gesungen, wirklich zuhause allerdings nur in Liverpool: Wenn die Fussball-Hymne „You’ll never walk alone“ vor Spielbeginn von den Rängen ertönt, bebt ganz Anfield. Im altehrwürdigen Stadion an der Anfield Road können sich die „Reds“ auf die lautstarke und uneingeschränkte Unterstützung ihrer Fans verlassen. Im Tunnel, der zum Spielfeld führt, ist ein Schild mit der Aufschrift „This is Anfield“ angebracht.

Jeder Gegner soll wissen, dass er hier nicht einfach irgendein Stadion betritt. Wir bringen Sie ins Stadion und können Ihnen neben den FC Liverpool Tickets auch eine gute Übernachtungsmöglichkeit sowie die Anreise organisieren.









Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:



FC Liverpool - Nottingham Forest / 29.08. – 31.08.2026

FC Liverpool - FC Fulham / 12.09. – 14.09.2026

FC Liverpool - Manchester City / 10.10. – 12.10.2026

FC Liverpool - Brighton & Hove Albion / 24.10.

– 26.10.2026

FC Liverpool - FC Arsenal / 31.10. – 02.11.2026

FC Liverpool - Manchester United / 21.11. – 23.11.2026

FC Liverpool - AFC Sunderland / 02.12. – 04.12.2026

FC Liverpool - Leeds United / 12.12. – 14.12.2026

FC Liverpool - Tottenham Hotspur / 19.12. – 21.12.2026

FC Liverpool – Coventry City / 02.01. – 04.01.2027

FC Liverpool - Crystal Palace / 16.01. – 18.01.2027

FC Liverpool - FC Everton / 30.01.

– 01.02.2027

FC Liverpool – Hull City / 20.02. – 22.02.2027

FC Liverpool - Aston Villa / 03.03. – 05.03.2027

FC Liverpool – Ipswich Town / 13.03. – 15.03.2027

FC Liverpool - Newcastle United / 10.04. – 12.04.2027

FC Liverpool - FC Chelsea / 01.05. – 03.05.2027

FC Liverpool - FC Brentford / 15.05. – 17.05.2027

FC Liverpool - AFC Bournemouth / 30.05. – 01.06.2027