Bundesliga live erleben vom Spezialisten
Die grösste Erfolgsgeschichte im deutschen Sport
Borussia Dortmund
Preis auf Anfrage
ab/bis Dortmund
Highlights: Gegründet: 19. Dezember 1909, Stadion: Signal Iduna Park, Plätze: 81'365
2 Tage / 1 Nächte
FC Bayern München
Preis auf Anfrage
ab/bis München
Highlights: Gegründet: 27. Februar 1900, Stadion: Allianz Arena, Plätze: 75'000
2 Tage / 1 Nächte
Tennis
Ein Tennisspiel zuhause mitverfolgen ist spannend, doch die Atmosphäre live im Stadion ist Atemberaubend!
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