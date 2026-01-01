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Fussball-Bundesliga, Sport Live Reisen, Knecht Reisen

Bundesliga live erleben vom Spezialisten

Die grösste Erfolgsgeschichte im deutschen Sport

Die Bundesliga in ihrer heutigen Form gibt es seit August 1963. Damals spielten sechzehn Teams in der obersten Spielklasse. Die Fussball-Bundesliga ist die mit Abstand grösste Erfolgsgeschichte im deutschen Sport. Jede Saison strömen Millionen faszinierter Fans in die Fussball-Arenen zwischen Freiburg im Breisgau und Hamburg, München, Dortmund und anderen Fussballhochburgen im Land oder richten sich vor ihrem Fernseher ein: die TV-Einschaltquoten gehen an Bundesliga-Spieltagen regelmässig durchs Dach und es gibt wenig, das Deutschland so eint, wie es die Bundesliga jede Woche von neuem tut.

Heute kämpfen in der höchsten Deutschen Fussball-Liga achtzehn Mannschaften an vierunddreissig Spieltagen um die Meisterschaft. In der Regel dauert die Spielsaison von August bis im Mai des darauffolgenden Jahres. Die Vereine spielen in einer Meisterschaftssaison je einmal zu Hause und auswärts gegeneinander. Der bislang erfolgreichste Verein der Bundesliga ist mit 29 gewonnenen Bundesligatiteln der FC Bayern München. Die Münchner sind auch 2020 amtierender Deutscher Fussballmeister. Die führenden vier Vereine der Bundesliga qualifizieren sich am Ende der Saison direkt für die Gruppenphase der Champions League.

Die Champions League ist ein jährlich stattfindender Vereinsfussballwettbewerb, an dem europäische Spitzenklubs teilnehmen. Die Champions League ist eines der prestigeträchtigsten Fussballturniere der Welt und der namhafteste Klubwettbewerb im europäischen Fussball. Die Spezialisten von Knecht Sportreisen bringen Sie sowohl zu den Spitzenspielen der Bundesliga wie auch zu Champions League Begegnungen.

Icon map2 Tage
Borussia Dortmund
Preis auf Anfrage
ab/bis Dortmund
Highlights: Gegründet: 19. Dezember 1909, Stadion: Signal Iduna Park, Plätze: 81'365
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map2 Tage
FC Bayern München
Preis auf Anfrage
ab/bis München
Highlights: Gegründet: 27. Februar 1900, Stadion: Allianz Arena, Plätze: 75'000
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte

Fussball

Fussball stellt Emotionen pur in den Vordergrund - wir bringen Sie ins Stadion!

Eishockey

Wollen Sie ein NHL Spiel oder die Eishockey Weltmeisterschaft live miterleben?

Darts

Wir bringen Sie zu den spannenden Meisterschaften im Darts.

Motorsport

Wenn die Motoren brummen und Benzin in der Luft liegt, gerät manches Blut in Wallung.

Tennis

Ein Tennisspiel zuhause mitverfolgen ist spannend, doch die Atmosphäre live im Stadion ist Atemberaubend!

US-Sports

Wir freuen uns, Ihre Eintrittskarten für Eishockey, Baseball, Basketball oder Footballspiele zu organisieren.

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