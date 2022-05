Faszinierende Mauritius Rundreisen

Erleben Sie die Trauminsel Mauritius mitten im Indischen Ozean mit allen Facetten. Viele Möglichkeiten, aktiv zu sein, bieten sich bei einem Aufenthalt auf der Insel Rodrigues. Per Mountainbike erobern sie das kleine Eiland. Geniessen Sie die Sonne, wandern, schwimmen oder relaxen und lassen sich von dem unaufdringlichen Service in Ihrer komfortablen Lodge verwöhnen. Nach den ersten «Entspannungstagen» fliegen Sie auf die Hauptinsel, machen eine Kreuzfahrt mit einem Katamaran und erfreuen sich an der unberührten Natur. Intensiver wird die Begegnung mit Land und Leuten, wenn Sie mit dem Mountainbike Ihre Rundreise entlang der Ostküste fortsetzen. In vorab gebuchten Hotels erholen Sie sich und vertiefen die gesammelten Eindrücke. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten, um Ihre optimalen Ferien mit einer Rundreise zu kombinieren.