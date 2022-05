Mauritius - Reisen ins Paradies

Traumhafte Badeferien, aber nicht nur

Mauritius bereisen

Die Trauminsel zählt zu den Maskarenen und wurde erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts entdeckt. Sie wurde nach dem portugiesischen Seefahrer und Entdecker Pedro Mascarenhas benannt. Das Landesinnere besteht aus vulkanisch geformten Landschaften und schroffen Bergformationen mit üppiger Vegetation. Besucher dürfen sich auf ein ganzjährig mildes Klima und hohe Wassertemperaturen freuen, was das ganze Jahr über Badespass garantiert. Hinzu kommen die hervorragenden Mauritius Hotels mit gutem Service und hohen Standards. Durch Direktflüge aus der Schweiz mit Edelweiss Air wird auch Ihre Anreise einfach.

Verschiedene Reisemöglichkeiten

Die Hauptinsel mit 1'820 Quadratkilometern Fläche verfügt über ein kleines, aber feines Strassennetz, das Sie bequem mit einem Mietwagen erkunden können. Geniessen Sie Mauritius Mietwagenrundreisen mit Individualismus, weil Sie Touren auf eigene Faust durchführen können. Eine Rundreise mit dem Mietwagen vollendet Ihren Traumurlaub. Sie können sich aber auch chauffieren lassen und sich von einem erfahrenen Führer leiten lassen. Wenn Sie sich abseits der üblichen Touristenströme bewegen wollen, dann entscheiden Sie sich für eine Mauritius Schiffsreise. Mit komfortablen Katamaranen reisen Sie durch eine atemberaubende Inselwelt und legen an, wo sich die schönsten Traumstrände befinden. So wird Ihr Ausflug zum Abenteuer und unvergessen bleiben.

Aktivitäten auf Mauritius

Die meisten Gäste kommen nach Mauritius, um Badeferien zu machen. Die feinen Sandstrände mit ihrer moderaten Brandung sind zum Baden und Schwimmen optimal. Ruhesuchende finden in exklusiven Mauritius Luxushotels Entspannung und Erholung. Spa Oasen, komfortable Zimmer und optimaler Service bieten alles für das Wohl ihrer Gäste. Auch für Mauritius Hochzeitsreisen hat die Insel optimale Bedingungen und viele romantische Kulissen für die Flitterwochen zu bieten. Wassersportler finden die besten Voraussetzungen für das Schnorcheln, Tauchen, Kitesurfing sowie Stand Up Paddling. Selbst Sea Kart Touren können hier gebucht werden. Golfer werden gepflegte Greens vorfinden, was Mauritius Golfreisen interessant macht. Wer Bewegung mag, kann Trekking, Mountainbiking und Touren mit dem Quad erleben. Gäste, die kulturell interessiert sind, können in der Hauptstadt Port Louis das farbenfrohe Treiben der Einheimischen oder historische Kolonialbauten, Tempel und Kirchen bestaunen und interessante Museen besuchen. Mauritius Ferien mit Kindern bieten nicht nur Badespass, sondern vielfältige Abwechslung für die ganze Familie. Vielleicht wollen Sie Ihre Ferien auf Mauritius mit einem Trip nach Madagaskar oder einer Reise nach Südafrika verbinden? Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen bei Planung Ihrer Reise zur Seite stehen.