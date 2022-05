Mauritius Reisen

Mauritius Reisetipps

Ankunft auf Mauritius

Etwa 1.800km östlich vor dem afrikanischen Kontinent befindet sich der kleine Inselstaat Mauritius. Die Anreise erfolgt über die Hauptinsel Mauritius und den internationalen Flughafen im Südosten der Insel. Nach etwa 1h Transferzeit gelangen Sie in den Nordwesten der Insel, wo sich die Inselhauptstadt Port Louis befindet. Reisen zu Round Island, Amber Island oder zur zweiten grossen bewohnten Insel Rodriguez, die ebenfalls zum Inselstaat gehören, haben hier ihren Ausgangspunkt. Die Flugdauer von der Schweiz beträgt etwa 14h. Port Louis bildet zusammen mit der nördlichen Küstenregion um Grand Baie das multikulturelle Zentrum der Hauptinsel. Lebhafte Strassenmärkte oder das historische Stadtzentrum mit dem prächtigen Haus des Gouverneurs ziehen täglich zahlreiche Besucher an. Bei der Suche nach dem idealen Hotel auf Mauritius sind Sie hier gut aufgehoben, wenn Sie neben entspannten Strandferien auf eine gut ausgebaute Infrastruktur mit zahlreichen Geschäften und Restaurants – häufig im bunten Kolonialstil – zurückgreifen möchten.

Urlaubshighlights bei Strandferien auf Mauritius

Zu den absoluten Höhepunkten Ihrer Ferien auf Mauritius zählen die sagenhaft schönen Tropenstrände auf den Inseln. An den Stränden in Trou aux Biches, Mont Choisy oder Grand Baie an der Nordküste lassen sich entspannte Tage umgeben von der üppig grünen tropischen Vegetation mit zahlreichen Palmen verbringen. Aber auch entlang der Westküste befinden sich in Flic en Flac, Le Morne und Tamarin mehrere sehenswerte naturbelassene Strände für Ihre Badeferien auf Mauritius. Ruhesuchende und Hochzeitsreisende finden paradiesische lange Strände an der etwas windigeren dafür weniger touristischen Ostküste um Belle Mar.

Landschaftlich ebenso reizvoll sind Ferien auf Rodrigues, der tropisch grünen und verträumten Nachbarinsel. Bei der Anreise haben Sie die tolle und ungewöhnliche Möglichkeit, eine Passagierkabine auf einem Frachtschiff zu buchen. Für die erlebnisreiche Überfahrt müssen Sie, abhängig von den Wetterbedingungen, 36-48h einplanen. Schneller geht es natürlich mit dem Flugzeug binnen 90min.

Ausflugstipps für Ferien auf Mauritius

Im Black River George Nationalpark im Südwesten der Insel Mauritius erwarten sie üppig grüne, tropische Regenwälder. Auf den zahlreichen ausgebauten Wanderwegen können Sie durch die oftmals noch nahezu unberührte Natur mit einem gut erhaltenen Primärwald und einigen schönen Wasserfällen wandern und Stunden der Stille geniessen. Zudem erspähen Sie mit etwas Glück zahlreiche Wildtiere, wie die seltenen und scheuen Flughunde, verspielte Affen und seltene Vogelarten. Ein weiterer Höhepunkt auf Reisen durch Mauritius sind die Korallenriffe, die sich entlang der 160km lange Küstenlinie erstrecken und zu den grössten Tauchgebieten der Welt gehören. Beim Tauchen auf Mauritius können Sie die farbenfrohe Unterwasserwelt mit zahlreichen Hart- und Weichkorallen sowie Clownfischen, Schmetterlingsfischen und sogar einigen Haiarten kennenlernen. Als guter Ausgangspunkt für Schnorchel- und Tauchausflüge gilt das Städtchen Flic en Flac im Südwesten der Hauptinsel.

Welches ist die beste Reisezeit für Mauritius?

Ferien auf Mauritius sind während des gesamten Jahres möglich. Generell sind die europäischen Wintermonate die wärmsten auf Mauritius. Die Temperaturen liegen tagsüber oftmals über der 30°C-Marke, nachts kühlt es kaum auf Werte unter 24°C ab. Während des europäischen Sommers liegen die Temperaturen tagsüber bei angenehmen 26°C. Im hügeligen Landesinneren im südlichen Teil der Insel liegen die Temperaturen oftmals etwa 5-6°C unter den Werten vom Rest der Insel. Als beste Reisezeit gelten die Monate Oktober und November.