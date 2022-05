Japan Reisen

Japan Reisetipps

Reisen auf Japans Inseln

Japan ist unfassbar vielseitig. Es empfiehlt sich, Flüge innerhalb Japans zu buchen, um so alle vier Inseln zu besuchen. Die nördlichste Insel, Hokkaido, ist bekannt für ihre Vulkane und heissen Quellen. Auch nutzen die Japaner die Berge der Nordinsel gerne zum Skifahren. Die darunter liegende Insel Honshu wird auch als Kern Japans bezeichnet. Hier liegen die grossen und bekanntesten Städte: Tokio, Osaka und Hiroshima. Neben dem Grossstadttrubel findet man auf Honshu aber auch ländliche Regionen. Hier werden Sie auf jeden Fall das echte japanische Leben kennenlernen. Auf der kleinsten Insel Shikoku erleben Sie die Traditionen der Japaner. In den alten Tempeln erhalten auch Reisende die Möglichkeit, in das Leben der japanischen Mönche einzutauchen. Die Insel Kyushu ist dank des subtropischen Klimas der perfekte Ort für Strandurlauber. Im „grünen Paradies“ bekommen Sie ausserdem einen guten Eindruck von Japans einzigartiger Flora und Fauna.

Ferien in Japans Hauptstadt

Tokio ist die Hauptstadt Japans und liegt an der Ostküste Honshus. Die Stadt besteht aus 23 Verwaltungsbezirken. Sie wartet mit einer gigantischen Vielfalt an Sehenswürdigkeiten auf und ist somit unglaublich facettenreich. Das U-Bahn-Netzwerk in Tokio gehört zu den besten der Welt und erlaubt Ihnen auf Ihrer Japan-Rundreise, all die schönen Orte bequem zu besichtigen Von traditionellen Tempeln und Schreinen, kaiserlichen Gärten, gigantischen Wolkenkratzern, wunderschönen Parkanlagen bis hin zu exzellenten Restaurants – in Tokio gibt es nichts, dass es nicht gibt. Hier finden Sie auch einige der schönsten Hotels Japans. Ein besonderes Highlight in Tokio ist der Blick auf Japans Wahrzeichen, den heiligen Berg Mount Fuji. Aktivurlauber sollten es sich nicht entgehen lassen, die „Drei-Seen-Region“ um den Berg herum zu besuchen und durch die mystische Landschaft zu wandern. Besonders schön wird es rund um Tokio im Frühling, wenn überall die Kirschbäume rosarot erblühen.

Reisetipps für Aktivitäten in Japan

Bei Reisen durch Japan gibt es unzählige Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Hier sind ein paar Empfehlungen von uns: Bestaunen Sie Tokios einzigartiges Stadtbild vom Tokio Tower aus. Besonders schön ist es nachts, wenn die ganze Stadt von Neonreklamen erleuchtet wird. Der Friedenspark in Hiroshima erinnert an den Atombombenanschlag des Zweiten Weltkriegs und ist heute eines von Japans bedeuteten Denkmälern. Der Kiyomizu-dera in Kyoto ist Japans bekanntester buddhistischer Tempel und liegt inmitten einer märchenhaften Landschaft. Hier können Sie viel über die Geschichte der Japaner erfahren und die aufwendige Architektur bestaunen. Auch wenn Sie kein Teetrinker sind, sollten Sie einmal an einer traditionellen Tee-Zeremonie teilnehmen. Das Teetrinken gehört genau wie das Baden zu den heiligen Ritualen der Japaner und gibt tiefe Einblicke in ihre Kultur. Egal ob Sie Japan als Individualreisender oder mit einer Gruppe besuchen, die freundlichen Japaner werden Sie garantiert herzlich willkommen heissen.

Welche ist die beste Reisezeit für Japan

Dank der vier Inseln ist das Klima auf Japan regional sehr unterschiedlich. Generell lässt sich sagen, dass der Frühling aufgrund der Kirschblüte am spektakulärsten ist. Aber auch der Herbst hat seinen Charme, wenn das ganze Land farbenprächtig leuchtet. Von Juni bis September herrscht der Sommer mit warmen Temperaturen und gesteigertem Niederschlag. Winterfreunde freuen sich von Dezember bis März über gigantische Schneemassen. Im Grunde ist das Reisen in Japan zu jeder Jahreszeit fantastisch!