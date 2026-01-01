Die Tempel von Odisha ab Bhubaneswar

1 . Tag Bhubaneswar Sie werden am Flughafen von Bhubaneswar, der Hauptstadt Odishas, von Ihrer Reiseleitung empfangen. Das ehemalige Zentrum des Kalinga Reiches ist heute die grösste Stadt und wirtschaftliches Zentrum von Odisha. Die Stadt hat eine vielfältige, über 2’000 Jahre alte Geschichte. Von den ehemals über 7’000 Schreinen und Tem­peln, welche Bhubaneswar den Namen «Stadt der Tempel» gaben, existieren noch rund fünfhundert. Sie besichtigen die Höhlen von Udaygiri und Khandagiri welche vor über 2’000 Jahren aus dem Fels gehauen wurden. Jainistische Asketen fanden dort während der Monsunzeit Unterschlupf. Die Höhlen sind gut erhalten und mit vielen Details versehen. Die Aussicht über die Stadt und die Umgebung ist fantastisch.

2 . Tag Bhubaneswar - Puri (F) Den im 11. Jahrhundert gebauten Lingaraj Tempel können Nicht-Hindus nicht betreten, aber eine seitlich angebrachte Plattform bietet einen herrlichen Ausblick über die Tem­pel­anlage. Viele der beliebtesten Gottheiten wie Shiva, Parvati oder Ganesh werden hier verehrt. Weitere Tempel wie der Rajarani oder Mukteshwara sind Zeugen der grossartigen Vergangenheit. Im Laufe des Morgens Fahrt zum Pilgerort Puri (65 km). Unterwegs besuchen Sie Dhauli, hier schlug Ashoka seine letzte Schlacht bevor er zum Buddhismus konvertierte, schockiert ob der Grausamkeit seiner Schlachten. Die buddhistische Shanti Stupa wurde 1972 von den Japanern auf einem Hügel in der Nähe gebaut. In Hirapur besuchen Sie einen Yogini Tempel, in ganz Indien gibt es nur vier dieser Art. Aussergewöhnlich daran ist der Rundbau mit 64 in Nischen stehenden Göttinnen. Pipli ist bekannt für seine bunten Appli­ka­tionsarbeiten wie Wand­behänge, Lampen- und Son­nen­schirme. Puri ist bei indischen Touristen sehr beliebt, vor allem an Wochenenden und Feiertagen verwandelt sich die Strandpromenade in einen riesigen Essensmarkt.

3 . Tag Puri - Bhubaneswar (F) Puri ist ein bekannter Pilgerort und nicht nur an den Fest­tagen sind hier unzählige Pilger anzutreffen. Die breite Stras­se zum Jagannath Tempel ist gesäumt von bunten Verkaufsständen und es herrscht die in Indien allgegenwärtige Betriebsamkeit. Der Gang zum Tempel wird dadurch zu einem besonderen Erlebnis. Der Tempel selber ist für Nicht-Hindus nicht zugänglich, er kann aber von einer Terrasse aus betrachtet werden (ausser sonntags). Der im 13. Jahrhundert erstellte Sonnen­tempel von Konark ist ein Unesco Weltkulturerbe und gehört zu den eindrücklichsten Bauten in Indien. Gezogen von 7 Pfer­den (Tage pro Woche) mit 24 Stein­rädern (Stunden pro Tag) ist der Tempel dem Wagen von Sonnengott Surya nachempfunden. Der Tempel ist mit unzähligen, auch erotischen Figuren verziert. Tausende Stein­metze schnitzten diese Figuren welche keine der anderen gleicht, ein Kunst­werk das seinesgleichen sucht. Rück­fahrt nach Bhubaneswar. Vor dem Weiterflug bleibt noch Zeit für den Besuch im «Tribal Museum», wo Sie Interessantes über die Geschichte, das Leben und die Kultur der zahlreichen ethnischen Stämme Odishas er­fahren (montags und an Feier­tagen geschlossen). Gegen Abend erfolgt der Transfer zum Flughafen Bhubaneswar für Ihre Weiterreise.