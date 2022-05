Kochi Reisen

Die tropische Hafenstadt Kochi wird in der Literatur als «Königin des Arabischen Meeres» beschrieben. Es ist eine bunte, weltoffene und doch bodenständige Stadt, die sich hier dem Besucher des Bundesstaates Kerala im Südwesten Indiens präsentiert. Das Stadtgebiet erstreckt sich über das Festland, eine Halbinsel und mehrere vorgelagerte, teils künstlich geschaffene Inseln. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören das Fort Kochi, die Promenade und der Fischmarkt. Die chinesischen Fischernetze am Hafen sind ein beliebtes Fotomotiv. Ein Besuchermagnet ist ausserdem der multikulturelle Stadtteil Mattancherry. Hier stehen Tempel neben Synagogen und Moscheen neben Kirchen. Sprechen Sie unsere Indien Spezialisten für die Planung Ihres Kochi-Aufenthalts gerne an.