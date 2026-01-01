Spirituelles Erlebnis «Temple stay» ab Busan

Busan – Beomeosa Tempel (A)

Rund 20 km ausserhalb des lebendigen Stadtkerns von Busan liegt der Beomeosa Tempel, ein beeindruckendes Zeugnis der Silla Dynastie. Als einer der grössten Tempel der Stadt symbolisiert er ein Leben voller Glück und Grosszügigkeit. Der Beomeosa Tempel ist nicht nur spirituelles Zentrum, sondern auch Heimat zahlreicher studierender Priester und bekannt für seine reichen buddhistischen Kulturgüter. Am frühen Nachmittag erreichen Sie den Tempel und erhalten eine Einführung in den Verhaltenskodex.

Im Rahmen einer feierlichen Willkommenszeremonie werden Sie in die besondere Atmosphäre dieses Ortes eingestimmt. Später geniessen Sie ein authentisches, vegetarisches Kloster-Abendessen und haben die Gelegenheit, sich mit den Mönchen auszutauschen. Um 21:00 Uhr beginnt die Nachtruhe – ein Moment der Stille und Einkehr inmitten der spirituellen Umgebung.