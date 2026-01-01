Spirituelles Erlebnis «Temple stay» ab Busan
Spirituelles Erlebnis «Temple stay» ab Busan
ab CHF 350.– / pro Person
ab/bis Busan
Highlights:
- Spiritueller Beomeosa Tempel
- Wunderschöne, erhöhte Lage
- Ein Moment der Stille & Einkehr
- Teilnahme an Meditationen
- Teezeremonie mit Zen-Meister
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Busan – Beomeosa Tempel (A)
Rund 20 km ausserhalb des lebendigen Stadtkerns von Busan liegt der Beomeosa Tempel, ein beeindruckendes Zeugnis der Silla Dynastie. Als einer der grössten Tempel der Stadt symbolisiert er ein Leben voller Glück und Grosszügigkeit. Der Beomeosa Tempel ist nicht nur spirituelles Zentrum, sondern auch Heimat zahlreicher studierender Priester und bekannt für seine reichen buddhistischen Kulturgüter. Am frühen Nachmittag erreichen Sie den Tempel und erhalten eine Einführung in den Verhaltenskodex.
Im Rahmen einer feierlichen Willkommenszeremonie werden Sie in die besondere Atmosphäre dieses Ortes eingestimmt. Später geniessen Sie ein authentisches, vegetarisches Kloster-Abendessen und haben die Gelegenheit, sich mit den Mönchen auszutauschen. Um 21:00 Uhr beginnt die Nachtruhe – ein Moment der Stille und Einkehr inmitten der spirituellen Umgebung.
2. Tag Beomeosa Tempel – Busan (F)
Noch vor Sonnenaufgang, zwischen 03:30 Uhr und 04:30 Uhr, werden Sie von den meditativen Klängen traditioneller Instrumente sanft geweckt. Der frühe Morgen ist im Tempel der Zeit der inneren Einkehr gewidmet. Die Mönche meditieren regelmässig, um Seelenfrieden zu finden und der Erleuchtung näherzukommen. Sie nehmen an einer Zeremonie teil, bei der Sie die buddhistischen Gesänge und Klanginstrumente kennenlernen. Im Anschluss fertigen Sie traditionelle Gebetsketten an – ein Moment der Kreativität und Besinnung.
Nach einem einfachen Frühstück folgt eine Teezeremonie, bei der Sie die Möglichkeit haben, sich intensiv mit einem Zen-Meister über den Buddhismus und das Leben im Tempel auszutauschen. Ihre spirituelle Kurztour endet mit dem Transfer zurück in Ihr Stadthotel in Busan.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in getrennten Gemeinschaftsschlafräumen für Männer und Frauen
- Reiseverlauf wie beschrieben ab/bis Hotel Busan
- Privattransfers ohne Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Alkohol und Rauchen sind verboten
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 350.– / pro Person