Mietwagen Rundreise «Jeju Island» ab Jeju

1 . Tag Jeju – Westküste – Süden Nach Ihrer Ankunft auf Jeju übernehmen Sie Ihren Mietwagen und starten Ihre Erkundungstour. Bevor Sie Ihr Hotel im Süden der Insel erreichen, lohnt sich ein Abstecher entlang der malerischen Westküste. Ein Highlight ist der Hallim Park, ein beeindruckender botanischer Garten, in dem subtropische und tropische Pflanzen aus aller Welt gedeihen. Entlang der Route erwarten Sie faszinierende Landschaften, geprägt durch den einstigen Ausbruch des Hallasan, der einzigartige Lavagesteinsformationen mit Grotten und Höhlen schuf. Der imposante Sanbangsan, ein erloschener Vulkan mit 395 m Höhe und einer mystischen Höhle, die zerklüftete Yongmeori Küste sowie der spektakuläre Cheonjiyeon Wasserfall, der aus 22 m Höhe in die Tiefe stürzt, bieten weitere unvergessliche Stopps an diesem erlebnisreichen Tag.

2 . Tag Süden – Mt. Hallasan NP Jeju – Süden (F) Heute empfehlen wir Ihnen die Schönheit des bewaldeten Mt. Hallasan Nationalparks bei einer Wanderung zu entdecken. Im «Visitor’s Center» erhalten Sie wertvolle Informationen zu den verschiedenen Wanderrouten. Wer den Gipfel erklimmen möchte, sollte früh starten, über eine gute Kondition verfügen und passende Kleidung tragen – die Anstrengung wird mit grandiosem Ausblick belohnt. Ein Abstecher ins Seongeup Folk Village bietet faszinierende Einblicke in die traditionelle Kultur Jejus und die Lebensweise vergangener Zeiten. Zum Abschluss des Tages können Sie an einem der idyllischen Strände der Insel entspannen und die Ruhe geniessen.

3 . Tag Süden – Ostküste – Jeju (F) Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der faszinierenden Highlights entlang der Ostküste Jejus. Ein absolutes Muss ist der beeindruckende Sangumburi Krater, den Sie auf einem Rundweg erkunden können. Ganz im Osten erwartet Sie der Seongsan Ilchulbong, ein erloschener Vulkan mit 182 m Höhe. Nach dem Aufstieg werden Sie mit einem spektakulären Ausblick belohnt. Der grasbewachsene Krater, umgeben von 99 markanten Felszacken, gehört zum Unesco Weltkulturerbe und ist ein unvergesslicher Anblick. Zum Abschluss bietet sich ein Besuch der faszinierenden Manjang Höhlen an, bevor Sie Ihre Reise fortsetzen. Wir empfehlen, Ihren Weiterflug auf den frühen Abend zu legen, um den Tag auf Jeju in vollen Zügen geniessen zu können.