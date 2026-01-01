Mietwagen Rundreise «Glanzlichter Südkoreas» ab Seoul

1 . Tag Seoul - Sokcho Sie übernehmen Ihren Mietwagen am Bahnhof in Seoul und machen sich auf den Weg in Richtung Nordosten. An der malerischen Ostküste treffen Sie auf eine herrliche Landschaft, charmante kleine Küstenstädte und Fischerdörfer. Sokcho gilt als «glücklichste» Stadt Südkoreas – aus dem scheinbar einfachen Grund, dass sie in Südkorea liegen darf. Wäre es nach dem Willen der Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen, wäre Sokcho heute nordkoreanisch, weil es nördlich des 38. Breitengrades liegt.

2 . Tag Seoraksan Nationalpark (F) Der Seoraksan Nationalpark mit seinen Tempeln, Wasser­fällen und einzigartiger Natur, ist bekannt für die schöne Baumblüte im Frühling und farbenprächtige Laubfärbung im Herbst. Geniessen Sie bei einer Wanderung einen Tag abseits des Trubels der Millionenstädte und lassen Sie sich von schönen Aussichten, frischer Luft und dem «Wandervolk» Korea faszinieren.

3 . Tag Sokcho - Danyang (F) Ihre Reise führt Sie durch die malerische Provinz Gangwon, eine der schönsten und bergigsten Regionen Südkoreas, wo 2018 die Olympischen Winterspiele stattfanden. Ein Stopp am Naksansa Tempel lohnt sich: Die prachtvolle Anlage auf einer Klippe über dem Meer begeistert mit atemberaubenden Ausblicken und spannenden Einblicken in die buddhistische Kultur. Anschliessend geht es weiter nach Danyang, einer charmanten Stadt, die für ihre spektakulären Karstlandschaften, beeindruckenden Höhlen und malerischen Aussichtspunkte bekannt ist.



Übernachtung in einer traditionellen koreanischen Unterkunft, die im Stil eines Hanok, eines klassischen koreanischen Holzhauses, erbaut wurde. Die Zimmer, ausgestattet mit einfachen Annehmlichkeiten, bewahren gleichzeitig den traditionellen Charme des Hanok-Stils, mit Tatami-Matten, Holzböden und gemütlichen Einrichtungen. Die Besitzer sprechen zwar kein Englisch, dies wird jedoch durch ihre herzliche Gastfreundschaft und einem authentischen Erlebnis mehr als wettgemacht.

4 . Tag Danyang - Gayasan NP - Daegu Auf dem Weg zum heutigen Etappenort ist ein Stopp im Gayasan Nationalpark mit dem wunderschönen Haeinsa Tempel schon fast ein Muss. Der Haeinsa Tempel, einer der ältesten und bedeutendsten Tempel Koreas, beherbergt die bekannten Tripitaka Koreana, eine beeindruckende Sammlung buddhistischer Texte. In Daegu lohnt sich ein Spaziergang entlang der 700 m langen Yangnyeongsi Strasse, wo die alte Tradition der koreanischen Heilmedizin mit unzähligen Apotheken, Kliniken und Ginseng Geschäften augenfällig wird. Die Stadt Daegu beeindruckt zudem mit ihrer Mischung aus Moderne und Tradition, lebhaften Märkten und einer interessanten Geschichte.

5 . Tag Daegu - Gyeongju (F) Unterwegs Richtung Gyeongju können Sie einen Halt im Yangdong Folk Village einlegen. Umgeben von einer wunderschönen, natürlichen Kulisse stehen hier über 150 traditionelle koreanische Häuser sowie zwei Schreine. Gyeongju ist die alte Hauptstadt aus der Silla Dynastie. Die Blütezeit der Silla Dynastie in Gyeongju reicht rund 1‘500 Jahre zurück und einige der geschichtsträchtigen Tempel befinden sich auf der Unesco Liste der Weltkulturerben. Tempel, Pagoden, Grabhügel und Ruinen von ehemaligen Festungen liegen verstreut um die alte Stadt.

6 . Tag Gyeongju (F) Dieser Tag steht Ihnen für eigene Erkundungen von Gyeongju zur freien Verfügung. Schlendern Sie durch die charmanten Strassen der historischen Stadt, entdecken Sie ihre zahlreichen Tempel, Gräber und Denkmäler oder besuchen Sie die bekannten kulturellen Sehenswürdigkeiten wie die Bulguksa Tempelanlage und die Seokguram Grotte. Lassen Sie sich von der reichen Geschichte und dem einzigartigen Flair Gyeongjus verzaubern und gestalten Sie Ihren Tag ganz nach Ihren eigenen Interessen.

7 . Tag Gyeongju - Busan (F) Weiterfahrt nach Busan, einem wichtigen Zentrum von Industrie und Handel sowie grösste Hafenstadt Südkoreas. Entlang der Küste oder in den Bergen im Landesinnern bieten sich Ihnen wiederum spannende und lohnenswerte Stopps an. Rückgabe Ihres Mietwagens und individuelle Weiterreise. Hängen Sie ein paar Tage in Busan an, reisen Sie mit dem Hochgeschwindigkeitszug zurück nach Seoul oder weiter an die malerische Südküste. Südkorea hat noch so viel mehr zu bieten!