Weite Steppen und die Wüste Gobi ab Ulan Bator

1 . Tag Ulan Bator - Mittelgobi Ihre Reiseleitung erwartet Sie in Ulan Bator. Sobald Sie das Gebirge, das die Hauptstadt umgibt, in südlicher Richtung verlassen haben, erreichen Sie das weite Grasland. In Jurten, den Rundzelten der Nomaden, werden Sie die nächsten sieben Nächte verbringen. (M, A)

2 . Tag Tsagaan Suvarga Weiter führt Sie Ihr Weg in die Wüste Gobi, die zu den grössten der Welt gehört. Im Verlauf des Nachmittags erreichen Sie Tsagaan Suvarga, ein karges Hochplateau, das sich wie eine Klippe senkrecht aus der Ebene erhebt. Erkunden Sie die in den unterschiedlichsten Rottönen schimmernde Felsformation auf einem Spaziergang. (F, M, A)

3 . Tag Geierschlucht Weiter geht die Fahrt, bis Sie in der Südgobi an der Geierschlucht angelangt sind. Diese beeindruckende Schlucht, die von steilen Felsen und bizarren Felsformationen umgeben ist, bietet einen faszinierenden Anblick. Durch die enge Schlucht fliesst ein Fluss, der in den kalten Wintermonaten gefriert und jeweils bis weit in die heissen Sommer hineingefroren bleibt. Mit etwas Glück können Sie die hier lebenden Bartgeier beobachten. (F, M, A)

4 . Tag Khongoryn Els Sie fahren in Ihr nächstes Jurten-Camp, wo Sie Ihr Mittagessen geniessen. Danach versetzt Sie die riesige, 180 Kilometer lange Sanddüne Khongoryn Els ins Staunen. Der etwas strenge Aufstieg auf den Dünenkamm wird durch einen spektakulären Blick auf die unendlichen Sandwellen belohnt. (F, M, A)

5 . Tag Bayanzag und Ongiin Hiid Auf dem Weg Richtung Norden besuchen Sie Bayanzag, die bekannten «Brennenden Klippen», die durch ihre leuchtend roten Felsen und die faszinierende Landschaft beeindrucken. Am Nachmittag erreichen Sie die Ruinen der Klosteranlage Ongiin Hiid, die an einem idyllischen Fluss liegen. Hier können Sie in Ruhe die historischen Überreste erkunden und die friedliche Atmosphäre des Ortes auf sich wirken lassen. (F, M, A)

6 . Tag Karakorum Morgens fahren Sie weiter nordwärts. Bald schon ändert sich die Landschaft. Sie verlassen die letzen Ausläufer der Wüste Gobi und erreichen die Weiten des mongolischen Graslandes. Schliesslich kommen Sie in Karakorum an, wo sich einst die Hauptstadt von Dschingis Khan befand. Sie besichtigen das Karakorum-Museum und tauchen in die Geschichte der Region ein, bevor Sie eine einheimische Familie besuchen und ihre traditionelle Lebensweise kennenlernen (F, M, A)

7 . Tag Kloster Erdene Zuu Sie besuchen das eindrückliche Kloster Erdene Zuu, das von einer imposanten Mauer mit 108 Stupas umgeben ist und als eines der ältesten buddhistischen Klöster der Mongolei gilt. Anschliessend reisen Sie weiter zum Hustain Nuruu Nationalpark. Dieser ist bekannt für die wieder ausgewilderten Przewalski-Pferde, die in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden können. (F, M, A)

8 . Tag Ulan Bator Die letzte Etappe Ihrer Reise führt Sie durch das Grasland zurück in die Hauptstadt. In Ulan Bator haben Sie Zeit zur freien Verfügung. (F)

9 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen und individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz. (F)