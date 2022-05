Aufregende Shanghai Reisen

Kaum eine Stadt verkörpert den wirtschaftlichen Aufschwung Chinas so sehr, wie Shanghai. Genau das sieht man der Grossstadt auch an. Die Skyline der Jangtsestadt ist geprägt von Hochhäusern und Glasfassaden. Grossen, bis heute sichtbaren Einfluss auf die Stadt hatten die Briten. Zahlreiche Kolonialbauten sind ein echter Blickfang. Ein, wenn nicht das Highlight der Stadt ist «The Bund». Die Uferpromenade bietet den schönsten Ausblick auf die Silhouette der Stadt. Was Sie in der Metropole auf keinen Fall verpassen sollten, sagen Ihnen unsere Shanghai Spezialisten gerne.