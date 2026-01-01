Höhepunkte Chinas ab Peking

1 . Tag Peking Ankunft in Peking und Transfer in die Stadt. Nachmittags erwartet Sie ein erstes Wahrzeichen Pekings, der imposante Himmelstempel, der den Ming- und Qing-Kaisern als Gebets- und Opferstätte diente. Sie spazieren durch den weitläufigen Park, der die Tempelanlage umgibt und erfahren Interessantes über die spezielle Bauweise und die damaligen Zeremonien.

2 . Tag Peking & die Grosse Mauer (F, M) Am Vormittag fahren Sie ca. 2½ Stunden zur Grossen Mauer bei Jinshanling. Dieser Abschnitt der Mauer wird weniger stark besucht, er ist teilweise sehr steil und im Original­zustand aus der Ming Dynastie erhalten, was den ursprünglichen Charakter des Bauwerkes hervorhebt. Erleben Sie die Faszination der Grossen Mauer bei einer rund dreistündigen Wanderung. Die wunderbare Landschaft und die mächtigen Wachtürme werden Ihnen gefallen. Auf dem Rückweg haben Sie Gele­gen­heit das «Vogel­nest», das von den Schweizer Star­architekten Herzog & de Meuron entworfene Olympia­stadion von 2008, von aussen zu foto­gra­fieren. Zurück in Peking schlendern Sie auf einem Rund­gang durch das Shichahai Viertel mit seinen drei Seen, den lebhaften Bars und Restaurants.

3 . Tag Peking (F, M) Sie starten den Tag mit einem morgendlichen Spaziergang über den bekannten Tiananmen Platz, dem grössten Platz der Welt. Auf dem «Platz des Himmlischen Friedens» befindet sich auch die Mao Zedong Gedenkhalle. Anschliessend besuchen Sie den Kaiserpalast. Die «Verbotene Stadt» ist der grösste Komplex der Welt aus klassischen Holzgebäuden und war 490 Jahre lang die Residenz von 24 Ming- und Qing-Kaisern. Nachmittags besichtigen Sie den Sommer­palast, welcher einst als Sommerresidenz für den Kaiser diente.

4 . Tag Peking - Pingyao (F) Mit dem Hochgeschwindigkeitszug fahren Sie in rund vier Stunden nach Pingyao, einer Stadt mit einer 2’700 Jahre alten Geschichte. Nach Ankunft werden Sie in Ihr Hotel begleitet, danach bleibt Ihnen Zeit für eigene Erkundungen.

5 . Tag Pingyao (F, M) Pingyao ist eine von zwei original erhaltenen Bezirkshaupt­städten in China und besteht aus der unverändert existierenden Stadtmauer und dem historischen Zentrum aus der Ming-Zeit, das mit alten Behörden, Geschäftsstrassen, Wohn­­häusern und Tempeln einem Freilichtmuseum gleicht. Seit 1997 gehört die Stadt zum Unesco Weltkulturerbe. Sie besichtigen die Stadt und spazieren durch die alten Strassen.

6 . Tag Pingyao - Xi'an (F, M) Im Hochgeschwindigkeitszug reisen Sie in weniger als drei Stunden nach Xi'an, einer weiteren Stadt, die als Grundstein der chinesischen Kultur gilt. Xi'an hat eine reiche Geschichte von über 3’000 Jahren und war während 1’200 Jahren sogar die Haupt­­stadt des Landes. Nach Ankunft unternehmen Sie eine Velotour auf der wunderbar erhaltenen Stadt­mauer, spazieren durch die Altstadt und besuchen die Grosse Moschee.

7 . Tag Xi'an (F, M) Mit der schönen Anlage der Kleinen Wildganspagode besichtigen Sie eine weitere Sehenswürdigkeit Xi’ans und wohnen einer Tai Chi Vorführung bei. Der anschliessende Ausflug führt zu einem der bedeutendsten archäologischen Funde unserer Zeit, der Terrakotta Armee der Qin-Dynastie. Hier befinden sich über 6’000 lebensgrosse Terrakotta-Krieger und -Pferde, aufgestellt in der Schlachtordnung der damaligen Zeit. Der abwechslungsreiche Besichtigungstag endet schliesslich mit einer entspannenden Fussmassage.

8 . Tag Xi'an – Guilin – Longsheng (F, M) Per Flug reisen Sie weiter in den Süden Chinas nach Guilin. Pittoresk geformte Berge, fliessende Gewässer, bizarre Karsthöhlen und reizvolle Felsen gehören zu den Eigenheiten der hiesigen Landschaft. Nach der anschliessenden knapp dreistündigen Autofahrt erreichen Sie Longsheng, wo sich die spektakulären Reisterrassen befinden. Eine 45-minütige Wanderung bergauf führt Sie zu Ihrem Hotel in Ping An, einem Dorf inmitten der Reister­rassen gelegen.

9 . Tag Longsheng – Yangshuo (F, M) Heute erwartet Sie eine etwa 1½-stündige Wanderung. Kleine Pfade führen leicht bergauf vorbei an gepflegten Reisterrassen und bieten eine herrliche Panoramasicht. Gegen Mittag erreichen Sie ein Dorf der Zhuang Minderheit. Nach einem lokalen Mittagessen und dem Abstieg reisen Sie im Auto weiter nach Yangshuo. Die gemütliche Kleinstadt mit Cafés und Geschäften liegt am Li Fluss in einer wunderbaren Karstland­schaft.

10 . Tag Yangshuo (F, M) Während einer idyllischen Fahrt mit dem Bambusfloss auf dem Yulong Fluss gleiten Sie vorbei an immer neuen Felsformationen, Bambus gesäumten Ufern, Obstplantagen und Wasserbüffeln – überall lauern wunderschöne Fotosujets. Nach dem Mittagessen in einem lokalen Restaurant radeln Sie per Velo zurück zu Ihrem Hotel. Der Rest des Nachmittags steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie die traumhaften Karstberge und idyllischen Landschaften, diese sind wirklich einmalig. Abends findet bei gutem Wetter am Fluss die gigantische Show «Impression Liu Sanjie» mit über 600 Teil­nehmern und Tanzdarbietungen ethnischer Minder­heiten statt (gegen Gebühr; zahlbar vor Ort), die Sie nicht versäumen sollten – bitte fragen Sie Ihre Reiseleitung.

11 . Tag Yangshuo - Guilin - Shanghai (F) Transfer nach Guilin und Flug nach Shanghai, der grössten Handels- und Hafenstadt Chinas. Bereits auf der Fahrt ins Hotel erhalten Sie erste Eindrücke dieser pulsierenden Metro­pole. Sie spazieren über die bekannte Uferpromenade «The Bund» und auf der autofreien Einkaufsstrasse Nanjing Road.

12 . Tag Shanghai (F, M) Tauchen Sie ein in das faszinierende Wechselspiel zwischen Tradition und Moderne, das Shanghai so einzigartig macht. Im Herzen der Altstadt erwartet Sie der über vierhundertjährige Yu Garten aus der Ming Dynastie - ein wahres Meisterwerk der Gartenkunst, in dem jeder Stein und jede Pflanze eine Geschichte zu erzählen scheint. Nach dem Jade Buddha Tempel, einem der bedeutendsten buddhistischen Heiligtümer Shanghais, folgt ein Spaziergang durch das lebendige Trend- und Künstlerviertel Tianzifang. Den Abschluss der heutigen Tour bildet das angesagte Xintiandi Quartier mit seinen restaurierten historischen Shikumen-Häusern, den traditionellen Shanghaier Wohnhäusern, das heute ein beliebtes Ausgehviertel ist.

13 . Tag Shanghai (F) Mit dem Transfer zum Flughafen endet diese eindrucksvolle Reise.